Jeremias abbandona l’Isola e si sfoga: “Noi Rodriguez subiamo da 15 anni”

Quando si dice il tempismo perfetto. Nella puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda ieri sera, Jeremias Rodriguez era al televoto nella sfida con Roger/Estefania. A televoto aperto, è stato chiamato in confessionale, e prima ancora è stata mostrata una clip di “redenzione” in cui si scusava per quello che aveva fatto in queste settimane in Honduras, si scusava con il pubblico italiano, per non aver mostrato il suo cambiamento, il suo nuovo essere. E pensare che solo una settimana fa quando la sua fidanzata gli diceva “non sta passando un bel messaggio” Jeremias rispondeva che a lui, dei telespettatori non interessava nulla. Una coerenza che lo caratterizza da sempre, la stessa che lo porta a firmare i contatti per partecipare ai reality e a poi a dire che non gli piacciono, che non fanno per lui.

Nella clip redentiva di ieri spiegava proprio che aveva deciso di partecipare all’Isola dei famosi 2022 perchè dopo tre anni in cui era sparito da tutto ( non si capisce bene perchè avremmo dovuto vederlo in tv visto che non è un conduttore, non è un artista, non fa nulla se non reality) voleva mostrare di essere una persona diversa dal Jeremias del GF VIP e dell’altra isola. Peccato che la sua missione sia fallita. Un po’ come quella di chi ha pensato che mostrare quel genere di clip potesse cambiare le carte in tavola.

Lo sfogo di Jeremias prima dell’esito del televoto

Prima ancora di conoscere il verdetto, Jeremias aveva spiegato:

Spero di andarmene io con tutto il cuore, te lo giuro. Non mi ha costretto nessuno a venire lo so, è un lavoro. Però come in ogni lavoro, quando le cose che non ti piacciono diventano di più di quelle che ti piacciono, la soluzione è andare via. Non è che sono venuto qui a trovare la vittoria. Il mio scopo era non impazzire con le persone. Era una sfida contro me stesso e l’ho vinta. Erano tre anni che non stavo con le persone e ora mi sono messo alla prova

E poi:

Mi sono comportato da persona reale. Qui ho sempre litigato entro i limiti. Io sono Rodriguez e da 15 anni subiamo questi attacchi inutili. Non è una cosa che mi sono cercato. Mi è arrivata di rimbalzo. Sono una persona stra-umile. Non me la sono mai tirata. Non ho mai voluto comandare. C’è stato un accanimento. Sta passando un’immagine mia che non esiste più. Ho sentito il bisogno di chiarirlo con il pubblico. Soffro gli attacchi delle persone. Non ho fatto nulla di male. In passato, ho avuto tanti problemi, ho avuto il coraggio di affrontarli per non averli più. Io non sono italiano, faccio fatica a tirar fuori quello che sono. Mi dà fastidio. Mi ferisce. Io sono un essere umano.

Jeremias è stato eliminato per volere del pubblico e quindi, come è successo anche agli altri concorrenti, anche lui è sbarcato su Playa Sgamada dove ha spiegato che ha deciso di partecipare all’Isola soprattutto per suo padre che ci teneva ma che adesso non vuole più continuare e che per questo decide di abbandonare il gioco, ritirandosi. A nulla sono valsi i tentativi di Ilary e degli altri di convincerlo a restare.