Questa è casa mia arriva su Real Time: Tommaso Zorzi affiancato da un super cast

Chi segue Tommaso Zorzi sui social saprà già che molto presto su Real Time arriverà un nuovo programma di cui sarà, insieme ad altri colleghi, protagonista. Chi invece ama i format della rete, molto presto potrà godersi una bella novità made in Italy, o meglio, una edizione italiana di un format che in realtà, arriva dal Regno Unito. La notizia era arrivata in Italia una quindicina di giorni fa quando BBC Studios aveva annunciato la versione italiana del del format This is my house ( su Real Time, in Italia sarà tradotto in Questa è casa mia). Oggi Discovery annuncia anche tutto il cast al completo per la versione italiana. Ma in che cosa consiste il programma? Ve lo spieghiamo con una frase molto semplice: “Quattro concorrenti cercheranno di convincere una giuria composta da celebrità che quella che descrivono sia casa loro, ma solo uno dice la verità“. Proviamo a farvi un esempio: si entrerà in una casa, una casa vera, con oggetti, arredo ma non solo. Dentro la casa potrebbe esserci anche un bambino, che quindi dovrebbe essere il figlio di uno dei concorrenti. Tutti e 4 però, anche quelli che non sono i proprietari della casa, cercheranno di convincere la giuria di essere loro i veri abitanti di quella casa. “Questa è la mia casa” appunto…Il telespettatore quindi si troverà a dover in qualche modo indagare, scovando ogni dettaglio presente anche in casa e cercando di capire chi sta mentendo e chi dice la verità. Per cui il programma è anche un po’ un game, visto che alla fine, soprattutto se a guardarlo saranno più spettatori, marito e moglie, amiche, mamma e figli, fidanzato e fidanzato, coinquilini, si scommetterà magari su un concorrente diversi, in quanto unico e solo padrone di casa!

Questa è casa mia: ufficializzato il cast del programma

In realtà i fan di Tommaso Zorzi e di Stefania Orlando, qualche giorno fa avevano scovato sui social delle foto forse postate per errore. E quelle foto erano proprio le immagini dello shooting fatto per il programma. I protagonisti di Questa è casa mia saranno: Stefania Orlando, che ritrova quindi il suo amico e compagno di avventura al GF VIP; e ancora la comica Barbara Foria . E poi Roberta Tagliavini (esperta di arte e design) già nel cast di un altro programma Discovery Cash or trash: chi offre di più? e nel cast de La mercante di Brera. Chiude il cast l’attore e regista Nicola Conversa tra i più giovani registi italiani a dirigere una serie tv internazionale.

Prossimamente su Real Time!