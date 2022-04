Amici 21 spoiler 30 aprile 2022: Albe vs Nunzio, chi esce?

Tornano le nostre anticipazioni dedicate al mondo di Amici 21. Continua il successo del talent di Canale 5 che viene visto ogni sabato da oltre 4 milioni di spettatori. E oggi 30 aprile 2022 andrà in onda una nuova puntata del talent di Maria de Filippi. La puntata anche questa settimana è stata registrata per cui non mancano le anticipazioni relative a questo settimo appuntamento con il serale. Anche nella settima puntata di Amici 21, ci sono state tre manche ma una sola eliminazione per cui non possiamo dirvi in modo certo, chi ha lasciato la scuola. Le anticipazioni che circolano in rete non sono sempre molto attendibili. La scorsa settimana ad esempio, era stato detto che a lasciare la scuola era stato Nunzio mentre invece, come abbiamo visto, l’eliminato è stato LDA. E questa settimana, che cosa succederà nella puntata di Amici di questa sera? Scopriamolo con gli spoiler relativi alla serata del 30 aprile 2022.

Amici 21 anticipazioni e spoiler: chi lascia la scuola il 30 aprile 2022?

Nella prima sfida a squadre perderà la squadra capitanata da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. A rischio eliminazione ci saranno Alex, che sarà salvato e Serena, anche lei salvata. Il terzo a restare è Nunzio che va a rischio eliminazione per il ballottaggio finale.

Nella seconda sfida invece a perdere sarà la squadra guidata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, in questo caso, andranno a rischio, Albe e Dario. Alla fine sarà salvato il ballerino di Veronica, Albe quindi va al ballottaggio finale.

La terza sfida invece vedrà la disfatta della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. In questo caso gli allievi a rischio saranno Michele e Luigi. I prof salvano Michele e quindi Luigi prosegue nella sfida a tre.

Amici 21 anticipazioni: chi esce tra Albe e Nunzio?

Nella sfida finale sarà salvato subito Luigi mentre la sfida proseguirà tra Nunzio e Albe. Se il ballerino di Todaro dovesse salvarsi anche questa volta, sarebbe clamoroso, bisognerebbe istituire anche ad Amici il premio “Aiello” come a Ballando con le stelle, per il concorrente che fa più spareggi/ballottaggi. Per il momento non possiamo dirvi che lascerà la scuola, lo scopriremo solo seguendo la puntata di Amici 21 in onda questa sera su Canale 5.