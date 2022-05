La gaffe di Ilary Blasi manda in crisi la conduttrice: ci pensa Savino a prendere il suo posto (VIDEO)

Puntata davvero scoppiettante quella dell‘Isola dei famosi 2022 in onda il 2 maggio 2022. E se non bastassero le infuocate diatribe tra i concorrenti, ci ha pensato Ilary Blasi a regalare al pubblico di Canale 5 una di quelle gaffe che certamente passerà come uno dei momenti più trash di questa stagione televisiva. La conduttrice di Canale 5 stava facendo il solito “appello” dei trenta secondi utili prima di chiudere il televoto e annunciare l’eliminato scelto dal pubblico. Massima attenzione quindi su Playa Sgamada dove Ilona Staller, Lory del Santo e Licia Nunez attendevano di conoscere l’esito del televoto. Prima del risultato e ancora prima dell’appello però, la Blasi è andata in crisi a causa di una parolina, venuta davvero molto male. Il video di questo momento di grande imbarazza, ha fatto chiaramente, il giro dei social, diventando in pochi minuti più che virale. La stessa conduttrice in diretta, non ce l’ha fatta proprio a continuare tanto che si è accomodata sulla poltrona di Nicola Savino che ha preso poi il suo posto, seguito anche da Vladimir Luxuria. I due ancora una volta si sono dimostrati spalla perfetta per la Blasi, che ha al suo fianco, in questa edizione dell’Isola, i due compagni migliori che si potessero avere.

Ma che cosa è successo a Ilary Blasi e che cosa ha detto la conduttrice dell’Isola? Vi mostriamo un video che ci racconta questi istanti di puro terrore per la conduttrice dell’Isola dei famosi 2022.

La gaffe di Ilary Blasi con Cicciolina: è show all’Isola dei famosi 2022

La Blasi ha abituato il pubblico dell’Isola dei famosi , e non solo, alle sue gaffe, soprattutto quando deve leggere qualcosa. Ed è successo anche ieri sera quando ha regalato davvero una di quelle perle di cui I nuovi mostri, e non solo, non potranno più fare a meno…