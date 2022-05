Amici 21: la vittoria va a Luigi, Michele trionfa per il ballo: tutti i premi

Una lunga serata ricca di emozioni per i concorrenti di Amici 21 arrivati alla finalissima. A trionfare, in questa edizione 21 del talent di Maria de Filippi è stato Luigi Strangis, favoritissimo secondo pronostico, insieme ad Alex. E questa volta non c’è stato nessun colpo di scena: il cantante calabrese è arrivato dritto in finale sconfiggendo tutti i suoi “rivali” e alla fine ha battuto anche Michele. Luigi vince quindi il circuito canto ma vince anche Amici 21. Il ballerino guidato da Alessandra Celentano, il suo pupillo, lo strepitoso Michele, si porta a casa la coppa per il circuito ballo. Per Michele, oltre alla coppa, sono arrivati tantissimi riconoscimenti e complimenti da parte dei giornalisti ma non solo. Il ballerino ha infatti ricevuto un’importante proposta, comunicata direttamente da Roberto Bolle: ballare con lui all’evento La Festa della Danza.

Amici 21 la finale: tutti i premi del 15 maggio 2022

Non sono mancati premi e riconoscimenti per tutti i ragazzi. A Serena tanti complimenti da parte della conduttrice ma anche dei giornalisti che ne hanno riconosciuto determinazione ed educazione. Tutti l’hanno invitata a continuare a studiare, perchè solo in questo modo, potrà realizzare i suoi sogni. Buone notizie per Serena da parte di Maria de Filippi: la ballerina ha difatti ricevuto una borsa di studio per una delle più prestigiose scuole di danza, la Alvin Ailey American Dance Theater di New York.

Il premio della critica del valore di 50 mila euro è andato a Sissi. A votare i giornalisti che ne hanno riconosciuto un percorso davvero unico. Purtroppo nella serata finale Sissi è stata tradita dalle emozioni e questo è fondamentale per un cantante che deve fare del live la sua forza.

Il Premio Tim, del valore, di 30mila euro è andato a Serena. Luigi ha ricevuto il Premio delle Radio, grazie alla sua Tienimi stanotte; non solo, il vincitore di Amici 21 potrà partecipare a un evento musicale importantissimo promosso da Radio Zeta. Luigi si esibirà al Future Hits Live 2022 il prossimo 9 giugno, in occasione del primo Festival per la Generazione Zeta.

La lunga lista dei premi non è finita. Alex ha portato a casa il Premio Oreo, del valore di 20mila euro. Ciascuno dei sei finalisti ha poi conseguito un riconoscimento di 7mila euro, consegnato da Marlù. Ricordiamo che Luigi invece, in quanto vincitore di Amici 21, porta a casa 150 mila euro. Il cantante ha anche un contratto con la casa discografica che ha scelto, una nuova etichetta fondata da ex protagonisti di Amici ( come Giordana e Briga e da altri professionisti che hanno già lavorato con i ragazzi, gravitando appunto, nel mondo del talent di Canale 5).