Estefania sempre più vicina a Gennaro: tattica, strategia o vero interessamento? I naufraghi mormorano

Nel day time dell‘Isola dei famosi 2022 in onda ieri pomeriggio su Canale 5, abbiamo visto Estefania particolarmente interessata allo sbarco del nuovo naufrago, il belo modello napoletano Gennaro. I naufraghi hanno subito notato un certo avvicinamento tra i due ed Estefania non ha nascosto anche l‘attrazione che prova per Gennaro. Lei argentina, lui napoletano, sono fatti per stare insieme! Gli altri concorrenti hanno subito notato questo avvicinamento e Guendalina in particolare, si è detta pronta a scommettere che ci sarà qualcosa tra i due, anche il quanto basta per creare un triangolo amoroso con Roger, che al momento è assente dalla Playa, per problemi di salute ma tornerà presto ( probabilmente lo vedremo già stasera in diretta con Ilary Blasi per la nuova puntata dell’Isola dei famosi).

Anche Gennaro a quanto pare non disdegna la compagnia della ragazza e parlando con la Tavassi ha detto che la trova interessante e bella e si dice anche sicuro che, se dovesse provarci, non prenderebbe un palo, anzi…

Isola dei famosi 2022 ultime news: Estefania e Gennaro nuova coppia?

Estefania dal canto suo si dice libera ma continua a pensare anche a Roger, non a caso, ha ipotizzato quella che potrebbe essere la reazione del ragazzo qualora lei si avvicinasse davvero al modello partenopeo: “Se mio mi fidanzo con Gennaro secondo me a Roger interessa eccome. Sì lui non sarebbe indifferente comunque. Lui però non potrebbe dire nulla. Però farebbe la vittima per andare in finale. Adesso al momento non ho scelto nessuno dei due né Gennaro e né Luca. Certo io sono single e tutto può cambiare e succedere da un giorno all’altro“.

Non ci resta che attendere , chissà magari nei prossimi giorni si accenderà questa scintilla e magari vedremo un sentimento vero e non una storia fake come quella che Estefania e Roger avevano inventato, sempre che la modella non sia costretta a lasciare prima le spiagge honduregne…