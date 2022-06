Per Edoardo Tavassi addio all’Isola dei famosi 2022: l’infortunio lo mette ko, lacrime in diretta

Purtroppo per Edoardo Tavassi è arrivato il momento di lasciare l’Isola dei famosi 2022. Nella puntata in diretta di questa sera, Ilary Blasi ha annunciato che i medici in Honduras hanno stabilito che il romano non potrà andare avanti e deve lasciare il reality. Una clip ha riassunto quello che è successo in settimana, Edoardo da 5 giorni non vede i suoi compagni di viaggio e per lui è arrivato il momento di salutarli prima di partire per l’Italia.

“Io non mi sono proprio reso conto, forse ho sbattuto a uno scoglio, solo dopo ho capito. Ho iniziato a piangere perchè a parte il dolore, qualcosa mai provata prima, per me la disperazione di non concludere questo percorso a un passo dalla finale. Ho dato una botta allo scoglio e adesso lesione dei legamenti e altro. Io sono rimasto bloccato con il tutore, della lesione e del fatto che devo abbandonare, l’ho saputo solo adesso, pochi minuti fa. Ho pianto” ha detto Edoardo Tavassi.

Edoardo Tavassi costretto a lasciare l’Isola dei famosi 2022

“Non voglio essere banale, non voglio essere retorica ma il percorso di un guerriero si vede a prescindere dal raggiungimento della meta. Dispiace tantissimo anche a noi, ti voglio far fare questo applauso. Mi spiace che debba lasciare a un passo dalla finale” ha detto la conduttrice salutando il fratello di Guendalina.

“Spero che sia arrivato nel brutto o nel bello, quello che si è visto sono io” ha detto in lacrime Edoardo Tavassi. “Io ti voglio dire grazie perchè ci hai divertito e ha fatto tanto, tu ne esci fuori in piedi da questa edizione, grazie” ha detto Vladimir salutando il Tavassi. Tanti applausi in studio per Edoardo e per le parole di Nicola e di Vladimir che sono pronti ad accoglierlo, anche in sedia a rotelle, a Milano.

Ilary ha spiegato che comunque Edoardo sarà in studio la prossima settimana ma deve necessariamente tornare in Italia per le cure.