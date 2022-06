La Talpa torna su Mediaset con Maria de Filippi

C’erano state parecchie indiscrezioni nelle ultime settimane, indiscrezioni che sono state confermate. La Talpa, uno dei reality più belli che Mediaset ha mandato in onda negli anni passati, è pronto a tornare. E c’è una novità che è stata rivelata ieri, nel corso della serata di presentazione dei palinsesti Mediaset da Piersilvio Berlusconi: sarà Maria de Filippi a lavorare per questa nuova edizione del reality. Con una precisazione. Non sarà Maria de Filippi a condurre La Talpa ma la Fascino produrrà il programma. Niente Temptation Island per Canale 5 ma una bella novità che potrebbe conquistare il pubblico, anche quello più giovane che quasi non ricorderà questo reality. Del ritorno de La Talpa, si era parlato in modo ufficiale giù un anno fa ma adesso, c’è la conferma. A detta di Berlusconi mancherebbe solo il conduttore a cui affidare il progetto ( ricorderete che si era parlato di Federica Panicucci qualche mese fa).

La storia del reality. La talpa è stato un reality show trasmesso su Rai 2 per la prima edizione andata in onda dal 30 gennaio al 2 aprile 2004. Successivamente Mediaset ne ha acquistato i diritti e La Talpa è andato in onda su Italia 1 per le successive due edizioni, andate in onda dal 20 settembre al 22 novembre 2005 e dal 9 ottobre al 27 novembre 2008. Dopo 15 anni quindi, il programma è pronto a tornare in onda. E nella storia della Talpa, va detto, c’è già un po’ di Maria de Filippi visto che a vincere le due edizioni Mediaset sono stati prima Gianni Sperti e poi Karina Cascella! Un segno del destino!

La Talpa in onda nella prossima stagione televisiva Mediaset

“Ci lavorerà tutta la nostra squadra di Maria. Ovviamente il formato base è quello ma sarà molto modernizzato. Una formula innovativa” ha spiegato Berlusconi. In merito alla conduzione, Piersilvio ha spiegato: “La conduzione ci sarà. Parliamo di un prime time di Canale 5, fatto insieme a Fascino e a Maria De Filippi. Ci sarà una conduzione, speriamo sia una di quelle di primo livello ma è in work in progress totale (…) A me piacerebbe che il conduttore fosse della squadra che già fa parte di Mediaset, ne abbiamo tanti, però non c’è niente di definito”. La Talpa quindi, dovrebbe andare in onda su Canale 5 e non su Italia 1.