Poker d’assi a Ballando con le stelle 2022 per Milly Carlucci: primi nomi del cast

Si lavora alla prossima edizione di Ballando con le stelle che andrà in onda nel mese di ottobre su Rai 1. Come sempre, al sabato sera. Milly Carlucci sarà ancora una volta regina della prima serata di Rai 1. E ovviamente, visto che proprio in questi giorni si stanno facendo telefonate, provini, trattative, arrivano anche le prime indiscrezioni sul cast di Ballando con le stelle 2022. Un cast stellare che Milly vorrebbe per questa nuova edizione del suo programma che anche quest’anno, si sfiderà con Tu si que vales. Nelle ultime settimane sono trapelati almeno 4 nomi che dovrebbero realmente essere quelli dei “concorrenti” di questa nuova edizione di Ballando con le stelle anche se è presto per l’ufficialità.

Iva Zanicchi a Ballando con le stelle 2022

A fare il nome di Iva Zanicchi è la rivista Oggi che in anticipo su tutti, rivela che la cantante, dopo aver conquistato il cuore di Milly Carlucci come giudice de Il cantante mascherato, avrebbe accettato di scendere in pista diventando ballerina per la nuova edizione di Ballando con le stelle .

Marta Flavi a Ballando con le stelle 2022

Per quello strano scherzo del destino che vuole sempre un legame tra Milly Carlucci e Maria de Filippi, sulla pista di Ballando con le stelle, secondo le indiscrezioni date da Dagospia, dovrebbe danzare l’ex moglie di Maurizio Costanzo, Marta Flavi.

Gabriel Garko a Ballando con le stelle 2022

Nella passata edizione l’attore era stato bravissimo come ballerino per una notte e aveva promesso a Milly Carlucci che se non avesse avuto impegni tra cinema e tv, avrebbe accettato il ruolo di ballerino. A quanto pare, nella prossima edizione scenderà sulla pista di Ballando con le stelle. Garko ha già dimostrato di essere molto bravo anche nel film in cui ha interpretato Rodolfo Valentino. Vedremo in autunno come se la caverà sulla pista di Ballando con le stelle.

Nancy Brilli a Ballando con le stelle 2022

Altro nome trapelato in queste ore, confermato sia da Tvblog che da Dagospia è quello di Nancy Brilli e possiamo dire che quella pista sarà anche un po’ Il bello delle donne momento nostalgia con l’attrice e Gabriel Garko! L’attrice potrebbe aver ceduto al lungo corteggiamento di Milly Carlucci. Staremo a vedere!