Amici 22 nuovi e vecchi prof: chi va via e chi resta

Ultime news dal mondo di Amici 22: ecco come cambia il corpo docente. Nuovi prof che arrivano, vecchi prof che salutano il talent di Canale 5

Iniziano i casting per la nuova edizione di Amici e ovviamente, iniziano anche a trapelare le anticipazioni che rivelano quello che accadrà nella scuola a partire dalle prossime settimane. In questi ultimi giorni si è molto parlato di possibili cambiamenti e a quanto pare, come anticipa Davidemaggio.it ci saranno delle manovre in corso per la prossima edizione del talent di Maria de Filippi. Nelle ultime settimane, si era parlato di un possibile addio di Anna Petttinelli. La prof di canto effettivamente nell’ultima edizione è stata più volte bersagliata dagli altri prof e molti spettatori immaginavano un suo addio, addio che a quanto pare, dovrebbe appunto arrivare. Chi invece sarà protagonista di Amici 22 senza nessun dubbio, è Alessandra Celentano, veterana e simbolo della trasmissione. C’erano dei dubbi circa la presenza di Raimondo Todaro, che invece, secondo Davidemaggio.it tornerà anche per Amici 22. Riconfermati anche Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per il canto. Chi prenderà quindi il posto di Anna Pettinelli? L’addio della speaker radiofonica non sembra il solo, anche Veronica Peparini, potrebbe a quanto pare, lasciare la scuola di Maria de Filippi.

Amici 22: Arisa nuova prof di canto

Arisa doveva essere riconfermata già lo scorso anno nella scuola di Maria de Filippi ma poi ha scelto di partecipare a Ballando con le stelle e allora ha detto arrivederci al talent. Un addio appunto, momentaneo visto che arriverà da settembre su Canale 5 e prenderà appunto il posto di Anna Pettinelli.

Amici 22: Emanuel Lo nuovo prof di ballo

Da nove anni Veronica Peparini fa parte del corpo docente di Amici ma a quanto pare per Amici 22 non la rivedremo in onda. Prenderà il suo posto, accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, una vecchia conoscenza di Amici. Torna infatti in cattedra Emanuel Lo. Il coreografo era stato docente di Amici nel 2016 come insegnante di hip hop; nelle ultime edizioni lo abbiamo visto come giudice diverse volte. Queste quindi le novità per la prossima edizione di Amici 22 non ancora confermate però in modo ufficiale dalla produzione del talent di Maria de Filippi che tornerà in onda a settembre 2022.