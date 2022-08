Giovanni Ciacci sieropositivo pronto a parlare della malattia al GF VIP 7: “Non saremo più ghettizzati”

Nell'intervista per la rivista Chi Giovanni Ciacci ufficializza la sua partecipazione al GF VIP 7 e per la prima volta rivela di essere sieropositivo

Manca un mese e mezzo all’inizio del Grande Fratello VIP 7 ma, proprio come era successo lo scorso anno, dalla rivista Chi, arrivano le prime notizie ufficiali sui concorrenti. E a quanto pare, Giovanni Ciacci farà parte del cast di questa settima edizione del reality di Canale 5. La notizia era già trapelata da tempo, e il suo nome risultava nella lista dei papabili concorrenti per il GF VIP . Un po’ bizzarro certo, soprattutto se si considera che qualche tempo fa Ciacci, aveva detto di voler chiudere con il mondo della tv. Leggendo la sua intervista per la rivista Chi questa settimana, si comprende però il motivo per il quale Ciacci potrebbe aver deciso di fare un reality. Ha rivelato infatti per la prima volta di essere sieropositivo e vorrebbe parlarne per sensibilizzare il pubblico su questo argomento di cui in tv, oggi giorno, non si parla molto.

“Sono sieropositivo e mi piacerebbe parlarne” ha detto Ciacci nella sua intervista.

Giovanni Ciacci parla per la prima volta della sua sieropositività

“Negli Anni 80 la parola Hiv era sinonimo di morte. Le cure antiretrovirali non si erano ancora trovate, moriva un sacco di gente. Per chi si infettava la sieropositività era solo l’anticamera dell’Aids che lo avrebbe condotto dritto al cimitero” ha detto l’esperto di stile e look. Poi ha continuato: ” Oggi, con le cure, il tasso virale nel sangue viene annullato e non ci si ammala più di Aids. Certo, si muore ancora: chi non si può o non vuole curarsi o chi si accorge troppo tardi della sua sieropositività, magari in Aids conclamato. Ecco, in questi casi è difficile intervenire con successo sulla malattia”.

Giovanni Ciacci concorrente ufficiale del GF VIP 7: la reazione

“A proposito di programma importante, lo sai che c’è il Grande fratello Vip che ti aspetta? Ti comunico che sei il primo concorrente ufficiale del Grande fratello Vip!” ha detto Signorini a Ciacci. E Giovanni ha spiegato che cosa ha intenzione di fare nel corso della sua permanenza nella casa del GF VIP 7: “Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata. Tu e Mediaset mi avete dato una grandissima possibilità e di questo voglio veramente ringraziarvi.“

Giovanni Ciacci ha ringraziato Signorini, dichiarando che molti suoi colleghi vip sono stati scartati dal cast di un reality perchè sieropositivi e ha detto:” Sei stato un vero pioniere. E farai la storia. Conosco tanti colleghi e colleghe che in passato, anche in un passato molto recente, sono stati esclusi dai reality perché avevano l’Hiv. Da oggi, grazie a te, noi sieropositivi non ci sentiremo più ghettizzati. E questo è un grande passo verso la civiltà.”