Tailor Made Italia: chi ha vinto la prima stagione?

Il vincitore della prima edizione italiana di Tailor Made è...Ecco il nome del vincitore dell'edizione 2022 del programma di Discovery

In questo articolo vi sveleremo il nome del vincitore della prima edizione di Tailer Made Italia by Discovery. Per cui se volete aspettare la messa in onda in chiaro su Real Time per scoprirlo, o vedere in streaming tutti gli episodi su Discovery Plus, non andate avanti nella lettura.

Sono cinque gli episodi di Tailor Made Italia alla sua prima edizione nel 2022. E diciamolo, potevano essere anche di più perchè gli episodi, di circa 1 ora e 10 minuti ciascuno, si lasciano guardare piacevolmente. Un programma, come vi avevamo detto dopo aver visto il primo episodio, sicuramente non per tutti ma per chi ama la creatività e il talento, per chi si appassiona e si lascia travolgere da idee ed estro creativo. Un programma garbato, piacevole, delicato, elegante. Un po’ troppo low profile, con pochi ospiti, con poche aspettative forse. Chissà magari per la seconda stagione, si potrebbe vedere qualcosa di diverso visto che anche Bake Off nel tempo ci ha abituati a super sfide, puntate in esterna, tante sorprese per i protagonisti. Ma la prima edizione, forse sperimentale, è stata sicuramente ben confezionata, per restare in tema. Tailor Made Italia ci ha raccontato storie, ci ha spiegato l’importanza del riciclo. Messaggi importanti dati anche a piccole dosi, utili per i giovanissimi, molto sensibili a queste tematiche e soprattutto per chi ha qualche annetto in più, a volte poco incline ai discorsi di tutela dell’ambiente.

Concorrenti bravi, un po’ meno bravi, impeccabili sin dalla prima puntata, con un percorso di crescita pazzesco. Alla fine il vincitore è stato colui che ha sbagliato meno di tutti, che ha messo la sua firma su ogni capo di abbigliamento realizzato sin dal giorno 0. Che ha sempre creduto nelle sue capacità, spesso osando, sperimentando. Modernità, innovazione con uno sguardo nostalgico in quell’armadio dei nonni che hanno influenzato, e non poco, il suo modo di essere. E’ Gianluca il vincitore della prima edizione italiana, una vittoria più che meritata per il torinese ( pugliese di nascita).

Buon lavoro anche di Tommaso Zorzi, che è sembrato molto a suo agio alla conduzione di Tailor Made Italia. Commosso al punto giusto, simpatico, ironico, amichevole e un po’ infermiere anche, diciamolo. E più che professionali Cristina Tardito ed Elide Morelli. Si sono fatte conoscere dal pubblico televisivo pian piano e sono risultate perfette nel loro ruolo.

Con l’abito red carpet Gianluca Gioia conquista la vittoria

La finalissima ha visto scontrarsi tre indiscussi protagonisti di questa prima edizione del talent di Real Time. Da un lato Gianluca, sempre preciso e alla ricerca della perfezione nelle sue creazioni. Ha cercato di primeggiare in ogni prova, spesso riuscendoci o comunque posizionandosi sempre nei primi posti. Rare le sue prove da dimenticare, che fosse un talento, lo si era capito sin dal primo episodio di Tailor Made Italia. Lia passerà alla storia di questo talent oltre che per le sue creazioni modernissime, per il suo modo di fare e per il motto “non ho tempo”, forse più che un motto, un modo di essere. Sempre alla ricerca della modernità, del nuovo, tra problemi di lingua e cali di zucchero. Anche lei è stata molto brava ma le piccole imprecisioni che hanno caratterizzato il suo percorso, le hanno regalato solo il podio. E poi Cira, un vulcano, il Vesuvio. Partita come una vera napoletana doc, coloratissima, eccessiva, carichissima di tutto, è arrivata in finale tra complimenti ed elogi, grazie a un percorso perfetto. Ha realizzato un abito da red carpet elegantissimo, e le due giudici sono state felicissime di quello che la mamma napoletana è riuscita a fare. Una vera e propria evoluzione che si augurano, le aprirà le porte.

Ma è stato Gianluca, con il suo abito colorato e perfetto, a conquistarsi il titolo di miglior aspirante sarto italiano. L’abito per il red carpet, cucito alla perfezione addosso alla modella, la bellissima Linda Morselli, ha conquistato tutti. E la sua è una vittoria certamente meritata.

Tailor Made Italia: Gianluca scopre di essere il vincitore: il video

In attesa di vedere le puntate di Tailor Made anche in chiaro ( dovrebbe fare il suo debutto nell’autunno 2022 su Real Time), vi mostriamo uno spezzone del red carpe con la bellissima Linda Morselli che ha appunto indossato l’abito del vincitore.

Vi ricordiamo che per vedere la prima stagione di Tailor Made Italia, potrete abbonarvi a Discovery Plus e vedere in streaming i 5 episodi del programma.