E’ già Ginevra Lamborghini show al GF VIP 7: sente puzza dal bagno e invita un vippone a farsi una lavanda

Primo problemi con il bagno e la puzza nella casa del Grande Fratello VIp 7: ecco che cosa è successo

Passano gli anni ma nella casa del Grande Fratello VIP continua a esserci una costante: un solo bagno ( oltre a 4 fornelli in cucina per 25 persone, così per ricordarlo). E che un bagno senza finestre possa provocare sin da subito malcontento è una cosa anche parecchio chiara. E’ successo già ieri sera, poche ore dopo la fine della diretta del Grande Fratello VIP 7. Mentre i vipponi si cambiavano, mettendo via gli eleganti abiti della serata, c’era qualcuno che ha preso la via del bagno e che probabilmente, anche a causa della tensione post puntata, ha avuto bisogno dei suoi tempi per i bisognini. Peccato però che abbia scatenato una piccola crisi in Ginevra Lamborghini. Crisi si fa per dire, perchè la sorella di Elettra ha già messo in chiaro che non si può andare in bagno e fare quella puzza! Ebbene si, questione di puzza. Ed è questo che il pubblico di un reality si aspetta di vedere in uno show pieno di trash. Anche una crisi per la puzza nel bagno. “Ma che cosa hai mangiato” ha detto la sorella di Elettra al povero vippone mentre ancora era in bagno che cercava di adeguarsi anche al fatto di essere circondato da persone che non conosce….La prima vittima della bella bolognese è stata Amaurys Perez. L’ex campione di pallanuoto che ieri sera ha dato prova della sua prestanza fisica, probabilmente, dopo la corsetta, ha dovuto in qualche modo rilassarsi ma la Lamborghini ha fatto subito notare che dal bagno, stava vedendo davvero troppa puzza…Con gesti anche parecchio eloquenti che non sono sfuggiti alla regia ma soprattutto al pubblico a casa che stava seguendo quei momenti in diretta.

Troppa puzza dal bagno: la reazione di Elettra Lamborghini ( video)

A quanto pare non sono stati spesi molti soldi per una adeguata ventola da mettere nel bagno. Magari una poltrona in meno nel salotto e una ventola migliore nel bagno non sarebbe stata una pessima idea…