Pamela Prati doveva sposare Mark Caltagirone ma in realtà aveva un altro uomo? Rivelazione shock

Dai social arriva la rivelazione inaspettata su Pamela Prati che a quanto pare ha mentito su tutto non solo su Mark Caltagirone

Alfonso Signorini in questi anni in cui ci ha tenuto compagnia con il Grande Fratello VIP ha fatto poche cose sagge, ma quella di riportare Pamela Prati in tv è decisamente una di queste. Non tanto per la Prati di per se, che durerà nella casa del Grande Fratello VIP 7 probabilmente così poco da non dover avere bisogno neppure del cappotto per prendere il taxi. Ma per tutto quello che c’è intorno al suo personaggio. Quel Prati Gate che tanto c’era rimasto sul groppone. Tutta quella curiosità spazzata via dalla pandemia, da due anni e mezzo difficilissimi che non possiamo cancellare e che non dimenticheremo ma che possiamo provare a superare. E vista l’aria di normalità che fortunatamente si respira, e speriamo che sia così anche nei prossimi mesi, la leggerezza di questi temi ( leggeri poi fino a un certo punto perchè qui ci sono questioni che sono arrivate nelle aule di tribunale) è quello che può servire a chi ama passare un po’ di tempo davanti alla tv. Una tv che in questi giorni è stata invasa da politici in vista delle elezioni e che lo sarà di certo anche nei prossimi mesi. Per svagarci, possiamo tornare a pensare al famoso Mark Caltagirone, in attesa di capire se Pamela Prati, come ci ha ricordato Signorini, fosse vittima o carnefice. La bilancia non pende a favore della Prati, questo è stato sin da subito chiaro. Quasi la totalità delle persone che si è informata su questa vicenda, ha creduto che la Prati fosse complice di un teatrino costruito sapientemente. Signorini ieri sera ci ha ricordato che la Prati non ha ancora avuto modo di raccontare fino in fondo la sua verità. E dai social, ce lo ricordano quelle che un tempo erano state le sue migliori amiche. La sua manager, Pamela Perricciolo, accusata dai più di essere colei che si celava dietro la finta identità di Mark Caltagirone. Oggi Pamela, via social, ha già lanciato il primo scoop su questa vicenda. Una notizia che sta rimbalzando in rete, destinata probabilmente a far parlare.

E’ bene sottolineare che la parola leggerezza, non identifica nel migliore dei modi i contenuti di questa vicenda. Perchè Pamela Prati e l’allegra combriccola, hanno messo in mezzo bambini, minori, persone che sono state coinvolte in una vicenda poco chiara. A tratti questa storia è stata quasi una serie crime, più che una gossippata finita male. Dal trash si è passati anche oltre. E qualcuno dirà che gli italiani non possono essere interessati a queste questioni, in un momento in cui si fatica persino a pagare le bollette. E noi possiamo anche dirvi che avete ragione ma che alla fine, la “poraccitudine morale” altrui, potrebbe rappresentare una valvola di sfogo che per due ore permettere di non pensare al resto. Per qualcuno, funziona.

Ma torniamo al Prati Gate e alle rivelazioni che la Perricciolo ha già sganciato sui social.

Pamela Prati aveva un altro fidanzato?

L’ex manager della Prati sui social ha scritto: “Perché qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto… Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici.” A Signorini, l’ardua sentenza…