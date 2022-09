Gegia sta mentendo su Mehmet? Dai social alcuni indizi sul fidanzato turco della vippona

Mostrata la foto di Mehmet al Grande Fratello VIP 7: il fidanzato di Gegia esiste davvero, ma sa di essere il suo fidanzato?

Popolo di twitter più che scatenato intorno a questa storia, quella che vede protagonista Gegia. La pugliese, nella casa del Grande Fratello VIP 7 ha raccontato di aver conosciuto, dopo oltre 11 anni di vita sentimentale vuota, un uomo che le ha cambiato la vita. E ieri sera, il volto del famoso Mehmet, il turco che ha conquistato il cuore di Gegia, è stato mostrato. Gegia ha delle foto che ha lasciato agli autori del Grande Fratello VIP 7 e ha spiegato che si sono spesso sentiti da aprile ad agosto e che lui, prima che iniziasse il gioco, ha dichiarato il suo amore. Gegia è così innamorata da aver imparato anche alcune frasi in turco che ieri ha recitato in diretta davanti a tutti, dichiarando il suo amore per Mehmet. “Voi non ci credete perchè io sono cicciottella e ho la pappagorgia ma se fossi stata Monica Bellucci ci avreste creduto” ha detto Gegia rispondendo alle perplessità di chi stenta a credere che un uomo bello e prestante come Mehmet possa trovarla interessante o si possa essere innamorato di lei.

Prima della puntata del Grande Fratello VIP 7, diversi telespettatori appassionati di queste vicende, avevano raccontato di aver contattato sui social il turco e di avergli chiesto se conoscesse o meno questa Gegia. L’uomo avrebbe detto di non conoscerla ma in realtà, come si può vedere anche dal profilo FB di Gegia, lei tra gli amici ha davvero questo Mehmet che ha un profilo turco, con amici turchi ( per cui esiste realmente). Una delle ultime foto che il signore turco ha postato sui social risale al 15 settembre e sotto la sua immagine ci sono diversi commenti di amici che lo salutano, che dicono di essere felici di rivederlo, che non lo sentivano da tempo. Per cui questa persona, non sta usando delle foto fake di altra gente.

Gegia e Mehmet: questa storia esiste davvero?

L’ipotesi che molti spettatori fanno è un’altra: se Gegia lo avesse aggiunto per caso sul suo profilo FB e avesse preso le sue foto? Il profilo di Mehmet non mostra molto a chi non è tra i suoi amici, ma potrebbe magari aver raccontato sui social qualcosa che Gegia ripete spesso. Finora la comica non ha detto molto e nelle occasioni in cui ha parlato del suo Mehmet ha raccontato sempre gli stessi aneddoti. Se però in un primo momento molti pensavano che era stato il bel turco a prendersi gioco di Gegia, dopo la puntata di ieri la situazione è cambiata e molti spettatori pensano che forse, la pugliese, ha ricamato un po’ su questa amicizia.

Gegia nella casa ha spiegato che non ha il numero di cellulare del ragazzo perchè si sentono solo sui social, su FB in particolare ma Alfonso Signorini ha promesso alla vippona che farà di tutto per portare il suo Mehmet in Italia. Se non ci fosse davvero una storia, Gegia sarebbe così entusiasta di avere di fronte un uomo che dice di non sapere chi sia? E allora non ci resta che pensare che sia tutto vero: una bella favola moderna, non pensate?