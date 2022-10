Carlotta Mantovan ballerina per una notte a Ballando per ricordare anche Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan sarà la ballerina per una notte a Ballando con le stelle 2022 nella prima puntata

E’ stata Milly Carlucci ad annunciare nel corso della conferenza stampa di Ballando con le stelle il 6 ottobre, il nome del primo ballerino per una notte. In questo caso, sarà una ballerina per una notte che aprirà la nuova edizione di Ballando con le stelle. Milly spiega che è stata una scelta ben precisa, perchè in una edizione di Ballando con le stelle di rinascita, si è pensato di scegliere una persona che rappresentasse qualcosa di speciale. Per questo motivo, a scendere in pista nella prima puntata di Ballando con le stelle sarà Carlotta Mantovan. La moglie di Fabrizio Frizzi, sarà assoluta protagonista della prima puntata di Ballando, in onore anche a Fabrizio Frizzi, che aprì la prima edizione di Ballando mettendosi in gioco. “Lui che continuava a contare sbagliando sempre il ritmo” ricorda Milly Carlucci che ringrazia il suo amico Fabrizio Frizzi che si era messo in gioco, partecipando come concorrente al programma di Rai 1. La Carlucci ha spiegato che avere Carlotta Mantovan sulla pista di Ballando con le stelle, aiuterà tutto il pubblico e la squadra di Ballando, ad abbracciare in qualche modo Fabrizio, lui che si prestò in modo coraggioso alla prima sperimentale edizione del programma di Rai 1.

Carlotta Mantovan ballerina per una notte a Ballando con le stelle 2022

La conduttrice si è detta molto felice di avere sulla pista di Ballando con le stelle la moglie di Fabrizio Frizzi. Una prima volta per Carlotta Mantovan che aprirà le danze nella prima puntata del programma di Rai 1. La Mantovan è molto riservata e non ama stare sotto la lente di ingrandimento e in tv ma vista anche la grande amicizia che la lega a Milly Carlucci, ha deciso probabilmente di accettare questa dolce proposta.

L’appuntamento quindi con la prima puntata di Ballando con le stelle è per il sabato sera: si inizia il 9 ottobre con una nuova scoppiettante edizione del programma di Rai 1.