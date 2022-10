Grande Fratello VIP 7: Amaurys Perez verso la squalifica e i nuovi vipponi in arrivo, le anticipazioni

C'è chi esce e c'è chi entra al Grande Fratello VIP 7: le anticipazioni della puntata di stasera

Sembrano essere molto ghiotte le anticipazioni della prossima puntata di Grande Fratello VIP 7, in onda questa sera lunedì 17 ottobre 2022 in prima serata su Canale Cinque. Portata principale sarà il possibile verdetto deciso dalla produzione del reality show Mediaset sulla bestemmia pronunciata da Amaurys Perez nel corso della puntata di giovedì 13 ottobre; un dettaglio che potrebbe portare l’ex pallanuotista alla squalifica immediata.

E qui la situazione si complica in quanto se Perez fosse effettivamente squalificato, il numero dei concorrenti rimasti nella casa diventerebbe davvero troppo basso per procedere con il programma per almeno altri cinque mesi (come previsto). Molti rumor parlano di una possibile nuova infornata di concorrenti che potrebbero essere annunciati già da questa sera.

Grande Fratello VIP 7: le anticipazioni del 17 ottobre 2022

Ma altre anticipazioni ci vengono fornite da Federica Panicucci nel corso della trasmissione Mattino Cinque. Sappiamo, ad esempio, che Alfonso Signorini metterà faccia a faccia due maschi alfa della casa, alias Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. I due hanno litigato durante nel corso del fine settimana e la trasmissione proverà a dare maggior lustro su quanto accaduto.

Dopo qualche comparsata, stavolta a Carolina Marconi verrà dato uno spazio ad hoc per parlare del suo vissuto e anche della malattia che ha affrontato. Come aveva già spiegato in una passata edizione di Verissimo, la donna ha scoperto di avere un tumore al seno. In questa occasione, oltre a farle raccontare i timori e le sensazioni vissute, il Grande Fratello le ha organizzato una sorpresa. Di cosa si tratta?

Oltre ad un nuovo giro di nomination, nel corso della serata scopriremo chi ha vinto il televoto aperto lo scorso giovedì fra Nikita, Giaele e Antonino. Chi di loro verrà salvato?

Grande Fratello VIP 7: ipotesi nuovi concorrenti

Nel corso della serata potrebbero essere annunciati persino i nomi dei primi nuovi concorrenti che entreranno nella casa in sostituzione dei vipponi ritirati nelle scorse settimane. I rumor parlando del possibile ingresso nella casa di Helena Prestes (presunta ex di Antonino nonché amica di Nikita a Pechino Express 2022) e di Teresa Langella, ex protagonista di Uomini e Donne.