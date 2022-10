Nikita e i dubbi sul suo fidanzato: lo vedremo al GF VIP 7?

Ha qualche dubbio Nikita sul suo fidanzato dopo quello che è successo al GF VIP 7

Chi segue il Grande Fratello VIP 7 anche sul canale 55 sa bene che Nikita non ha molto parlato della persona che stava frequentando fuori, prima che il reality iniziasse. Ma visto che uno dei primi aerei volati sul cielo di Cinecittà era proprio per Nikita, si è discusso anche in settimana su questa “presenza” che aleggia nella vita della bella triestina. E ieri sera, nel corso della diretta del Grande Fratello VIP 7 è stato lo stesso Alfonso Signorini a spiegare che il ragazzo lo ha contatto mandandogli un messaggio sui social. “Volevo farti una rivelazione su una cosa che riguarda. Il tuo ragazzo mi ha scritto. Ha scritto proprio a me inviandomi un messaggio privato. Mi ha mandato un messaggio su Instagram ieri. Lui si è presentato come fidanzato” ha detto Signorini. Parole che in parte hanno anche destabilizzato Nikita che non si aspettava che questa relazione fosse già a un livello così importante, da parlare di “fidanzati”.

Signorini ha continuato: “Mi ha detto che si sente molto legato a te. Io non gli ho ancora risposto. Perché volevo chiedere a te se poterlo fare, se poterlo invitare. Se ti fa piacere vederlo. Devi dirmelo te.”

E ancora: “ Quindi se ti fa piacere rispondo e magari organizziamo anche un incontro. Prenditi il tuo tempo allora. Io allora non gli rispondo per adesso.” Forse, vista la reazione di Nikita, la vippona non ha compreso bene che non è stato il suo fidanzato a chiedere di andare in tv ma che è stato Signorini a proporre un incontro….

La reazione di Nikita e i dubbi sul suo ragazzo

“Però fidanzato è una parola un po’ grande. Se voglio un incontro con lui qui dentro? Te lo posso dire giovedì? Alfonso posso pensarci un po’ su? Ok non rispondergli fallo stare un po’ sulle spine“ ha detto Nikita.

E successivamente parlando con i suoi compagni di avventura ha aggiunto: “Onestamente non capisco. Prima che io entrassi mi diceva che non voleva minimamente finire sui giornali o andare in televisione e adesso succede questo? Sì mi ha mandato un segnale e ok, però prima non voleva proprio apparire me l’ha detto“. Non ci resta che attendere i risvolti di questa misteriosa vicenda!