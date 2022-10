Gabriel Garko si fa male a un braccio: a rischio Ballando con le stelle 2022

E' Milly Carlucci ad annunciare l'infortunio di Gabriel Garko a Ballando con le stelle: ce la farà a recuperare per sabato sera?

E’ Milly Carlucci ad annunciare prima di tutti quello che è accaduto sulla pista di Ballando con le stelle oggi pomeriggio. Prima ancora che la notizia trapelasse in modo non ufficiale, la conduttrice del programma del sabato sera di Rai 1, ha deciso di spiegare che cosa è successo a Gabriel Garko. L’attore, tra i favoriti in questa edizione di Ballando con le stelle, si è fatto male. E’ stata Milly Carlucci a spiegare che durante le prove di questo pomeriggio, Gabriel Garko si è fatto male a un braccio e al momento, sta ricevendo le cure del caso. E’ infatti a Villa Stuart, la clinica romana che segue sempre i concorrenti di Ballando con le stelle e cerca di rimetterli in piedi in tempi rapidi, per provare a farli ballare lo stesso sulla pista di Rai 1. Milly Carlucci ha spiegato che è stato un pomeriggio difficile quello che lei e tutta la famiglia di Ballando con le stelle hanno vissuto. Purtroppo dalle sue parole è sembrato proprio, che le condizioni di Gabriel fossero serie e preoccupanti. Non aveva un volto molto sereno Milly Carlucci mentre raccontava di questo episodio. La conduttrice è chiaramente preoccupata per la salute di Gabriel ma anche perchè potrebbe perdere uno dei migliori concorrenti di questa edizione di Ballando con le stelle.

Gabriel Garko si infortuna a Ballando con le stelle: a rischio la sua partecipazione?

Non è quindi ancora chiaro se Gabriel ce la farà a recuperare per sabato sera, anche perchè la conduttrice ha fatto capire che nessuno conosce ancora la gravità dell’infortunio del ballerino. Gabriel al momento, via social, non ha comunicato nulla, aspetta probabilmente di conoscere le risposte dei medici.

Per Ballando con le stelle si tratta di un secondo grave infortunio dopo quello di Luisella Costamagna che già da due puntate, scende in pista infortunata e senza la possibilità di ballare come vorrebbe. Vedremo a questo punto, sabato sera, se Gabriel Garko riuscirà a recuperare o meno.