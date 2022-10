Ballando con le Stelle 2022: infortuni, pianti e la barzelletta sul pene di Iva Zanicchi nella quarta puntata

Tutto quello che è accaduto nella folle quarta puntata di Ballando con le Stelle 2022

La quarta puntata di Ballando con le Stelle andata in onda questa sera 29 ottobre 2022 è stata ricca, anzi ricchissima, di tanti momenti degni di nota. La prima è stata la decisione rivelata a fine puntata di non eliminare nessuna coppia anche in questa puntata, la seconda volta consecutivamente. Come accade in questi casi, però, alcune coppie hanno ricevuto dei bonus e dei malus da gestire nel prossimo appuntamento in diretta tv.

Ma a far parlare sono stati anche i concorrenti e le loro esibizioni. Non si può non cominciare, ad esempio, con i due gravi infortuni che hanno fanno impensierire tutti i telespettatori da casa: Luisella Costamagna è stata la prima a dover affrontare la questione; assieme al suo maestro, Pasquale La Rocca, aveva deciso di ritirarsi dalla gara a causa delle sue condizioni fisiche non più ottimali. Dopo le numerose insistenze, la giornalista ha deciso di esibirsi in una bachata improvvisata sul momento e restare così in gioco.

Ballando con le Stelle 2022: gli infortunati

Altro infortunato è Gabriel Garko che, nonostante il tutore al braccio, si è esibito nei panni di The Mask con la sua maestra Giada Lini. Il programma ci ha mostrato com’è avventura la dinamica dell’incidente e quali sono state le prime reazioni in studio: l’attore si è “rotto” un braccio durante le prove generali in studio. Seppur in maniera meno vistosa, inoltre, anche Ema Stokholma ha subito un frattura al costato.

Ballando con le Stelle 2022: le esibizioni

Nel corso della serata abbiamo assistito ad esibizione di vario genere. Montesano si è cimentato in una coreografia ispirata a Totò, chi si è accontentato di passi più minimali come Giampiero Mughini e Iva Zanicchi, la coppia same sex di Alex Di Giorgio ha provato a portare un po’ di intensità con un tango.

Questa settimana non è mancato nemmeno lo spazio per il ballerino per una notte che stavolta ha visto in studio ben tre celebrità: Paola Perego ha ballato un tango con Luca Favilla mentre, in un secondo momento, Nino Frassica e la Signora Coriandoli si sono cimentati in uno spiritoso omaggio a Renzo Arbore. Le due esibizioni hanno istituito un super-tesoretto da 60 punti.

A proposito di ospiti speciali, lo show questa settimana si è aperto con la prestigiosa presenza di Sofia Raffaeli: giovanissima campionessa mondiale di ginnastica ritmica. La “formica atomica” si è esibita nella sua specialità: il nastro.

Ballando con le Stelle 2022: i momenti caldi

Nel corso della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2022, non poteva mancare la nuova barzelletta sconcia di Iva Zanicchi (che questa settimana vi evitiamo di raccontare) sul “pene” ed un inedito momento verità di Alessandro Egger: il giovane è finito in lacrime in diretta tv dopo che Alberto Matano gli aveva fatto una innocente domande sul rapporto (oramai lacero) con i suoi genitori.

Ballando con le Stelle 2022: i verdetti finali

Giunti a fine serata, i concorrenti sono finiti sotto i coni di luce per gli ultimi verdetti. Solo quattro concorrenti sono rimasti sotto gli occhi di bue ancora accesi: Paola Barale, Giampiero Mughini, Ema Stokholma ed Enrico Montesano. Ai primi due è stato attribuito un malus di -10 punti da scontare nella prossima puntata; gli altri due, invece, partiranno con un bonus di +10 punti.