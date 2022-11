Sarah Altobello e la Rossetti hanno un uomo in “comune”. Patrizia: “volevo denunciarlo”

Confidenze tra Sarah Altobello e Patrizia Rossetti che sono in qualche modo legate, per motivi diversi, allo stesso uomo

Una ventata di aria fresca nella casa del Grande Fratello VIP 7 dopo l’ingresso di sei nuovi concorrenti e nel corso della notte sono arrivate le prime confidenze. Sarah Altobello è conosciuta per aver partecipato all’Isola dei famosi ma è anche stata spesso nei programmi di Barbara d’Urso, è una di quelle persone che la conduttrice definisce una sua creatura. Ma la Altobello è anche un po’ creatura di Tony Toscano, il suo manager, che è anche il manager di Marco Bellavia e che a quanto pare, ai tempi, fu anche la persona che seguiva Patrizia Rossetti. Le due vippone ne hanno parlato alla fine della diretta. Sarah si è sfogata, spiegando che sono anni che cerca di far capire a Tony che da lui vuole solo una amicizia ma che Toscano si è innamorato di lei ( come testimoniano anche alcuni interventi fatti dall’uomo in passato, anche una incursione nello studio di Mattino 5).

Le parole di Sarah sul suo manager

La bella barese ha spiegato che sono anni ormai che Tony le fa la corte, ma lei ha cercato di mettere sempre in chiaro che potrà esserci solo amicizia: “Lui è la mia confort zone. Gli uomini mi hanno sempre tradita e trattata male. Lui c’è sempre, ma mi sento come se sono oppressa, però gli voglio bene è un amico. Lui però non mi vede così. Non è cattiveria, ma sono sincera, mi sento pressata. Non capisce, io gli dico che gli voglio solo bene. Capisco benissimo che può essere innamorato. Certo, devo dire che ha fatto molto per me nel lavoro, ma voglio restare un’amica. Tra noi ci sono stati dei grandi litigi. Vorrei che questa esperienza gli riuscisse a far capire che dobbiamo essere amici. In sei anni io non sono riuscita a fargli capire.”

Patrizia Rossetti racconta un aneddoto del passato

Dopo le parole di Sarah, la Rossetti ha spiegato di conoscere molto bene Tony Toscano e ha quindi raccontato un aneddoto sul loro passato. Prima però ha dato ragione a Sarah, spiegando che a suo dire Tony è realmente innamorato della ragazza. Tornando indietro nel tempo invece ha svelato: “Comunque lui è stato il mio primo agente 40 anni fa e c’ho litigato. Non ci siamo parlati per 10 anni. Gli ho detto ‘se non mi dai tutti i soldi ti denuncio’, non l’avrei mai fatto. E ripeto, per 10 anni non mi ha più parlato. “

E ancora: “Nonostante poi sia diventata la Rossetti, famosa e popolare, nulla. Sono stata io a riavvicinarlo. Gli ho mandato gli auguri di compleanno. L’ho incontrato dietro le quinte di Barbara d’Urso e da lì ci siamo riparlati.”

E ha concluso: “Eravamo nel backstage con Stefano Tacconi e fui io ad andare da lui a salutarlo con un ‘hey ciao Tony’. E poi allora abbiamo riagganciato il rapporto.” Tutto è bene quel che finisce bene.