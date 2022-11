I vipponi temono di essere scarsi e di aver fatto flop dopo l’ingresso dei nuovi: acque agitate

I concorrenti del Grande Fratello VIP iniziano a pensare che questa edizione sia un flop e non sbagliano...

Ancora prima che le acque si facessero torbide, era stata Carolina Marconi a fare delle ipotesi ( le stesse che forse l’hanno portata a lasciare con il sorriso la casa del Grande Fratello VIP, senza spendere neppure una lacrima dopo l’eliminazione). La Marconi aveva ipotizzato che forse gli ascolti del Grande Fratello VIP 7 non erano così brillanti, una sua sensazione che poi nel corso del tempo, è stata più che confermata. E ascolti a parte, i numeri non sono tanto diversi dalle passate edizioni, quello che manca a questo GF è l’attaccamento del pubblico ai concorrenti. Dopo tutto quello che è successo con Marco Bellavia, è impossibile aspettarsi il contrario. E di conseguenza, gli autori che si sono ritrovati di fronte a due squalifiche, un ritiro, l’uscita di Marco Bellavia, hanno dovuto inventarsi qualcosa e l’entrata di sei nuovi concorrenti, si può giustificare anche solo con queste circostanze. Ma è chiaro che ci sia anche altro. E’ chiaro che il “vecchio cast” ha ormai stufato e che ci fosse bisogno di linfa fresca. E chi di reality qualcosa ne capisce, vedi Giaele che fino a questo momento ha fondato la sua vita sulle foto, sul conto bancario di suo marito e sui reality, qualche dubbietto se l’è fatto venire. L’influencer ha commentato con altri vipponi, l’ingresso dei sei nuovi concorrenti, sottolineando che forse, il pubblico non stava apprezzando il loro percorso, se c’è stato bisogno di avere altri sei nuovi vip in casa. E le parole di Micol ad Antonella, sono state un altro segnale: “Non ho visto tutto da casa hai ragione ma voi mi annoiate”.

Vipponi in crisi: pensano di non piacere al pubblico

I vipponi quindi, anche se non ne parlano in modo diretto, e se lo fanno vengono censurati, iniziano a sentire un po’ di puzza di bruciato e hanno forse compreso che qualcosa non sta funzionando. Mai si era vista del resto una festa con fuochi d’artificio all’uscita dei concorrenti. Pensiamo agli ultimi due: tutta la gioia di Amaurys Perez felice come non mai di lasciare quella casa. E altrettanto felice è stata Carolina che non vedeva l’ora di andarsene, convinta persino di non essere apprezzata dagli stessi che l’avevano scelta. Non ci si alza neppure più per correre a salutare i concorrenti, non ci sono scene strappalacrime o altro. Un segnale molto chiaro di quello che sta succedendo in questa bruttissima edizione del GF VIP.