Selvaggia Lucarelli lancia accuse pesanti a Dario Cassini. La risposta: “Io posso anche andare a casa”

E' furiosa Selvaggia Lucarelli e svela che Dario Cassini l'ha chiamata per chiederle qualcosa prima della diretta di Ballando con le stelle

Si è consumato un piccolo dramma nella puntata di Ballando con le stelle 2022. Peccato che poi, la pubblicità sia arrivata al momento giusto e abbia interrotto le intenzioni di Selvaggia Lucarelli che questa sera, sembrava proprio avere in mano tutti gli elementi, per smascherare Dario Cassini. Il comico, nelle clip che hanno preceduto la sua esibizione ha fatto dei commenti particolari sulla Lucarelli e sulla presenza del suo fidanzato nel programma, insinuando che la giornalista non è obiettiva . Dopo l’esibizione quindi, la Lucarelli ha chiesto delucidazioni a Cassini e tra i due si è accesso lo scontro, anche perchè la scrittrice ha avuto qualcosa da dire. Nel pomeriggio infatti, Cassini l’ha chiamata e le ha fatto delle richieste. Questa la versione della Lucarelli, smentita da Cassini. Prima della pubblicità, i due sembravano molto agguerriti, poi però rientrati dopo la pausa, i toni erano cambiati e la questione è finita a tarallucci e vino.

Ma ricapitoliamo quello che è accaduto.

Cassini insinua che la Lucarelli non è un giudice che può dare pareri sinceri e neutrali, visto che il suo fidanzato è in gara. “Se io avessi un figlio che gioca in una partita, non farei l’arbitro” ha detto Dario Cassini. La Lucarelli quindi ha voluto raccontare un aneddoto spiegando che Dario nel pomeriggio l’ha chiamata e le ha chiesto di tenergli il gioco, di accettare le battute e di dargli anche un bel 3. “Ho tutto registrato, con me non ci provare” ha detto la Lucarelli al vip ballerino. Cassini sembrava avere tanto da dire, e anche la Lucarelli era pronta alla battaglia. Poi però, dopo la pausa pubblicitaria, qualcosa è cambiato, anche i toni. Evidentemente Milly Carlucci ha saputo cosa dire e cosa fare nel blocco pubblicitario, visto quello che è stato l’epilogo. O forse la figuraccia appena fatta, Cassini ha compreso che era meglio cambiare rotta.

Dario Cassini pronto a lasciare Ballando con le stelle

Il comico ha quindi spiegato i motivi per i quali ha fatto una telefonata sia alla Lucarelli che a Fabio Canino, essendo entrambi, due amici di vecchia data: “Oggi io mi sono sentito di fare uno squillo sia a Fabio che a Selvaggia e se voi pensate che questa cosa sia sbagliata io sono pronto a fare un passo indietro e andare a casa. Io non avevo nessuna mira.”

La Lucarelli quindi ha risposto: “Io te l’ho detto che era sbagliata, mi hai detto che ci dovevamo mettere d’accordo. Mi avevi anche detto le battute. In questi anni non mi è mai capitato che un concorrente mi chiamasse per metterci d’accordo”. Ha spiegato che quello che succede sulla pista di Ballando con le stelle è tutto vero e non c’è nulla di organizzato.