Dopo le dolci parole la compagna di Attilio Romita sbotta sui social: “Schifo”

Sono pesantissime le parole della compagna di Attilio Romita sui social: dopo la lettera, lo sdegno e lo schifo...

Avevamo lasciato Attilio Romita in lacrime, di fronte alle dolcissime parole della sua compagna che scriveva una lettera davvero molto bella. E ritroviamo Mimma avvelenatissima sui social. Il motivo? A quanto pare la leggerezza di cui lei stessa parlava, il modo di fare di Attilio che nella casa sta cercando anche di divertirsi, non è piaciuto alla sua compagna. Nella lettera lo invitava a confrontarsi di più con i giovani, a cercare spensieratezza ma forse, il famoso gioco della bottiglia e quei baci scambiati con le donne della casa, non sono molto piaciuti alla donna che ha sbottato, durante la diretta del Grande Fratello VIP sui social. Mimma, commentando sotto dei post in cui si parlava di questo bacio tra Attilio Romita e Giaele ( poi ci sono stati anche i baci con Patrizia Rossetti, anche se tutto faceva parte del gioco) ha scritto: “Non ti vergogni” e ancora: “Che schifo”. A chi le ha fatto notare che forse avrebbe dovuto moderare i toni e che si trattava di un gioco, la compagna di Attilio Romita ha risposto: “Essendo il mio compagno, mi permetto di scrivere quello che mi pare”.

Una Mimma decisamente diversa rispetto a quella che ha fatto recapitare una dolce lettera al suo Attilio.

La lettera di Mimma ad Attilio Romita

Nella prima parte della lettera, la signora aveva scritto: “Atty mio. Nonostante le mie rimostranza già ampiamente discusse tra noi perché non desideravo coinvolgimenti nel gioco, ho deciso comunque di parlarti. Non volevo apparire nel programma, ma ho voluto comunque scriverti. Ti amo e mi manchi tantissimo, voglio che tu tenga bene a mente che io ci sono e che continuo a volerti. Nella tua vita hai sempre fatto passi, anzi salti, da gigante. Questo per arrivare ad essere il professionista di spessore che sei. non c’è niente di male se mettendoti in gioco risulti più leggero.“

Le parole di Mimma hanno molto commosso Attilio che in diretta non ha trattenuto le lacrime anche perchè non si aspettava di ricevere un messaggio dalla sua compagna. La lettera poi continuava: “perdona e accetta le scuse dei comportamenti impulsivi dei tuoi compagni. Sono dei ragazzi e poi sono atteggiamenti manifesti. Non tutti hanno il coraggio del faccia a faccia nonostante la maturità. Cerca di essere sempre te stesso, non rabbuiarti anche se alcune dinamiche del gioco non ti appartengono, gioca e divertiti. Si sa che tu sei sempre leale, onesto e trasparente. E forse questa è un’abitudine sconosciuta a molti. Gioca, divertiti e ridi, ovviamente chiarendo che sei intoccabile perché sei mio. Ti amo, ti aspetto e spero di rivederti alla fine del programma.”

Chissà se la speranza di Mimma resta la stessa, a giudicare dalle sue parole sui social, non si direbbe.