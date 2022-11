Il Collegio 2022: doppia espulsione, un ritiro e la grande fusione nella quinta puntata dell’8 novembre

Il preside de Il Collegio non ne può più: partono le prime espulsioni dal reality di Rai2

La quinta puntata de Il Collegio 2022, in onda questa sera 8 novembre, ha provato ancora una volta a rivoluzione le “regole del gioco” con un nuovo evento che ha sconvolto nuovamente gli equilibri già precari della vitta dei collegiali. Per la prima volta in questa edizione del reality di Rai Due, i collegiali hanno assistito ad una intera settimana di lezioni in un’unica classe, senza più separazioni per sezione; una scelta che ha ringalluzzito i collegiali più scapestrati e che, al contrario, ha infastidito i più diligenti allo studio.

Ma prima di riunire le classi in maniera definitiva, docenti e preside sono stati costretti a prendere delle decisioni: gli studenti con una media inferiore alla sufficienza hanno dovuto sostenere un esame di riparazione per mantenere il loro posto fra i banchi del Collegio. Quasi tutti si sono preparati all’esame con successo, a parte la signorina Alessia Abruscia che è stata graziata dalla professoressa Petolicchio nonostante il suo esame pienamente insufficiente.

Il Collegio 2022: la prima doppia espulsione

Nonostante ben sei collegiali fossero risultati insufficienti e dunque a rischio espulsione, altri due collegiali hanno deciso di fare altre marachelle. Alessandro Orlando e Apo (Apollinaire) Manfredi hanno deciso di fare irruzione nell’ufficio dei sorveglianti per rubare cellulari e carica batteria. I due giovani hanno usato i dispositivi nelle loro camere ma proprio sono stati scoperti dal sorvegliante, che era passato da quelle parti per un controllo. L’espulsione è stata immediata.

Il Collegio 2022: la prima gita di classe, con imprevisto

È arrivato il momento tanto atteso dai collegiali: la gita fuori porta. Ma a parteciparvi non saranno tutti i collegiali: le grosse marachelle fatte dal nuovo gruppo di classe ha costretto il Preside a rivedere il numero di partecipanti all’uscita didattica. A decidere coloro che non partiranno saranno gli stessi collegiali, stando alle richieste del preside in persona. Rennis, Rosica e gli altri due ragazzi lasciati al convitto, però, raggiungeranno i compagni di classe in gita in un secondo momento, il giorno seguente.

Il Collegio 2022: Miglietta abbandona il reality

Tornati dalla gita, uno dei quattro ragazzi lasciati in collegio (prima dell’inaspettata riunificazione del gruppo), ha iniziato a maturare il dubbio che questa esperienza non fa per lui: stiamo parlando di Tommaso Miglietta, che proprio di ritorno dalla esperienza in esterna ha chiesto al sorvegliante di annunciare alla presidenza la sua volontà di voler abbandonare il reality.

Nonostante la successiva telefonata con il padre, concessa dal sorvegliante per far schiarire le idee al giovane, Miglietta non ha cambiato opinione: la lontananza dagli affetti e dalle sue abitudini non gli permette di vivere il reality in maniera tranquilla. Il preside gli ha dato il foglio di via verso casa.