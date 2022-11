Marco e Pamela Prati coppia al bacio, ma chi ci crede? Dubbi e perplessità

E alla fine bacio fu, ma quanto c'è di vero nella storia d'amore tra Marco Bellavia e Pamela Prati?

Quando Marco Bellavia nella casa del Grande Fratello VIp 7 aveva mostrato il suo interesse nei confronti di Pamela Prati, lei lo aveva snobbato, pensando che volesse farsi la storiella solo per legarsi a un personaggio noto. Quando poi è uscito, quando qualcuno da fuori ha fatto notare che Marco si era legato in modo innocente alla Prati, le cose sono cambiate, anche perchè Pamela, non ha voluto essere etichettata come gli altri concorrenti, il famoso branco. E allora questa sceneggiatura ha preso una piega diversa, con la Prati che si diceva persino innamorata del Bellavia parlando con gli altri vipponi, che lo definiva un gran figo dopo averlo visto tirato a lucido in diretta. E poi siamo arrivati al gran finale, quello della puntata in onda il 10 novembre, con Marco Bellavia che entra nella magic box, e i due si danno baci attraverso il vetro, come due piccioncini. In attesa di conoscere l’esito del televoto, Marco promette a Pamela che passeranno un fine settimana insieme se lei lo vorrà e che lui, sarà sempre fuori ad aspettarla. Pamela è felice, sorride, accetta. Poi il pubblico, forse perchè mosso dalla voglia di vedere questi due fuori, la elimina dal reality. E qui inizia la nuova favola, quella di Marco e Pamela. Una favola di cui entrambi sono realmente protagonisti, o una favola che stanno vivendo solo perchè qualcun altro ha scritto la storia? Perchè sentire Marco Bellavia mentre bacia Pamela a centro studio dire “devo baciarla ancora” lascia pensare a molti, che tanta spontaneità, in quell’incontro, forse non c’era. E forse il primo bacio, sarebbe dovuto arrivare in un contesto diverso, dopo un corteggiamento diverso, dopo una conoscenza diversa. Ma siamo in tv, siamo di fronte a due personaggi del mondo dello spettacolo, lo show è anche questo.

Lecito però chiedersi quanto ci fosse di vero in quell’incontro sulle note del Tempo delle mele, su quel bacio che sembrava essere scoccato al ciak di un regista. Noi da sempre facciamo il tifo per l’amore, quello vero, e ci auguriamo per entrambi che le rose sboccino, che le farfalle volino. Quello che abbiamo visto in tv però, permetteteci di dirlo, è solo show, niente che abbia a che fare con i sentimenti, quelli veri. Che potranno arrivare, e noi lo auguriamo a entrambi con grande slancio. Perchè l’amore è tra le cose più belle del mondo, perchè tutti abbiamo bisogno di amare ed essere amati.

Il video di Pamela e Marco Bellavia: ecco il bacio al GF VIP