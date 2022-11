Antonino dedica la vittoria alla mamma. Tale e Quale Show per affrontare la malattia

Antonino ha partecipato e vinto Tale e Quale Show per la sua mamma. Insieme sperano di non cancellare i ricordi che la malattia porta via

Antonino Spadaccino ieri sera ha vinto Tale e Quale Show e trasformato in Riccardo Cocciante ha consegnato il premio alla sua mamma. La madre di Antonino è malata, una di quelle malattie che oggi terrorizzano tutti, quelle che cancellano i ricordi. Si parla ancora troppo poco delle malattie mentale e Antonino ha partecipato a Tale e Quale anche per questo, perché non bisogna nascondersi ma affrontare insieme il dolore e i problemi. Ieri i suoi genitori erano tra il pubblico, Carlo Conti li ha baciati per lui commuovendo tutti. Poi è stato il cantante a mostrare la sua emozione quando con la targa del primo classificato ha guardato verso il pubblico cercandola con gli occhi e ha semplicemente detto “Mamma”. E’ da dieci anni che Antonino pensava se partecipare o meno al programma: “Ci siamo corteggiati per 10 anni” ha confidato ieri ringraziando Carlo Conti. Il conduttore l’ha accolto nella sua famiglia e dal primo momento Spadaccino ha pensato di avere fatto la scelta giusta, anche perché quella scelta era per sua madre.

Antonino consegna il premio alla sua mamma

Quando dopo una visita medica la madre gli ha detto che la diagnosi era legata ai ricordi lei gli ha fatto una richiesta. Quella di fare cose folli, cose forti, cose che la sua mente non avrebbe mai dimenticato. Forse non servirà a niente o forse le emozioni resteranno sempre dentro ma Antonino ha accettato Tale e Quale e ha fatto un percorso importante, che è arrivato alla sua mamma e al pubblico.

Sui social il vincitore di Tale e Quale Show ringrazia tutti ma in molti dicono grazie a lui non solo per le sue interpretazioni ma per il messaggio che ha portato ogni venerdì sera in tv.

“Da oggi per me il Tempo e lo Spazio avranno un valore assolutamente reale, per dirla in breve “solo se ne vale la pena… Nel nostro Bel Paese si parla sempre troppo poco delle Malattie Mentali e il più delle volte lo si fa con imbarazzo come se fosse un tabù’ purtroppo. Non c’è nulla di imbarazzante nel parlarne, nel manifestare un problema, una debolezza, un disagio, c’è solo coraggio e voglia di vivere al 100%. Abbiatene cura, abbiate cura del vostro Tempo” scriveva un anno fa dopo la diagnosi della malattia della madre, poi ha scelto di parlarne, di avere cura del suo tempo, di far crollare tabù che fanno male.