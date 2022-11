Gli autori del GF VIP dimenticano i microfoni aperti e prendono in giro Edoardo che sbotta: “Siete delle merd*”

Gli autori del Grande Fratello VIP 7 prendono in giro Edoardo ( dimenticando i microfoni aperti) che sente tutto e sbotta giustamente. Arriveranno delle scuse?

Era un pomeriggio ordinario nella casa del Grande Fratello VIP 7 in attesa della diretta di questa sera. Ma è diventato altro quando nella camera da letto, i concorrenti, hanno iniziato a sentire la voce degli autori del reality di Canale 5. In particolare, si è subito capito che stavano parlando di Edoardo Donnamaria che probabilmente poche ore fa è stato chiamato in separata sede, come succede a tutti, per fare la sua linea della vita. Il concorrente deve aver avuto qualche difficoltà visto che gli autori si sono permessi di prenderlo in giro, come se fosse il più “cretino della compagnia”. Il tono era davvero pessimo, soprattutto se si considera che le persone che lavorano a un reality, almeno sul posto in cui lo stanno facendo, dovrebbero mantenere un certo atteggiamento. Facile quindi pensare che di fronte alla presa per i fondelli, Edoardo si sia parecchio inalberato. Arriveranno delle scuse ufficiali da parte di Signorini? Il conduttore ci ha parecchio deluso in passato, per cui non ci aspettiamo nulla, ma sarebbe carino se queste persone, che Edoardo neppure lo conoscono, si scusassero.

Al GF VIP Edoardo preso in giro dagli autori

Mentre i concorrenti erano in camera da letto, si nota Micol che inizia ad ascoltare e lo stesso fa anche Edoardo che era steso a letto. Si sentono delle voci fuori campo, ci sono sia degli uomini che delle donne. “Ma invece parliamo della linea della vita di Edoardo” si sente dire, con delle persone che ridono e scherzano in sotto fondo.

L’altro autore ha chiesto qualche chicca: “Oggi è proprio la giornata più light del mondo. Eh sì la sua linea della vita, non si parla d’altro al GF, ma con tanti… E dimmi un po’ i ca**i suoi, m’hanno detto che ha insultato il padre, la madre. Hanno detto che in tre l’hanno montato“.

E le spiegazioni sono arrivate subito: “Praticamente ha cambiato scuola due o tre volte e l’hanno mandato tipo, com’è che si chiamano. Sì il filmato l’hanno montato in tre perché otto ore e mezza è durato, perché non si poteva mandare tutto quello che diceva“.

L’audio dei video che circolano in rete da ore, è molto basso ma si capisce che il succo, è una presa in giro del concorrente romano che tra l’altro, aveva già detto di sentirsi un po’ inferiore avendo una storia “normale” alle sue spalle e nessun dramma da raccontare. Chi stava parlando non si è accorto che in casa stavano sentendo tutto. Neppure quando Edoardo ha sbottato: “Oh, ma siete proprio delle me**e“.

Anche i fan di Edoardo sui social, sono sul piede di guerra.