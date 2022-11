Selvaggia Lucarelli attacca Barale e Costamagna: che succede a Ballando?

Volano stracci anche fuori Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli attacca Paola Barale e Luisella Costamagna

Il clima non è teso solo a Ballando con le Stelle, sui social c’è Selvaggia Lucarelli, in tv questa volta Paola Barale e Luisella Costamagna. Volano stracci e il veleno non manca, tutto è iniziato dall’attacco della Lucarelli a Iva Zanicchi ma adesso c’è di peggio. I concorrenti di Ballando con le Stelle discutono nel salotto di Oggi è un altro giorno, a Selvaggia riferiscono tutto e sui social lei risponde postando video, passato e presente. La giornalista e giurata nello show di Milly Carlucci risponde ai duri commenti della Costamagna e di Paola Barale colpevoli di difendere Iva Zanicchi.

Selvaggia Lucarelli si scatena anche contro Paola Barale e Luisella Costamagna

“Questa non è solo una competizione di ballo, Ballando è anche un programma di intrattenimento e Iva c’è dentro totalmente, per questo avrebbe anche motivo di vincere, perché comunque lei è super funzionale al programma che sta facendo. Ma allo stesso tempo Mariotto quando dà della scimmia che tira escrementi a Selvaggia si è abbassata al livello del clima di Selvaggia quando ha dato dello squallida a Iva. Secondo me a volte la giuria esagera”. Non ci sembra che Paola Barale abbia detto qualcosa di così grave ma Selvaggia riporta la frase: “Mariotto so è abbassato al mio livello!” e la Barale non ha detto questo. Per la Lucarelli c’è tutta una manipolazione, un meccanismo per cui si dimentica la parolaccia della Zanicchi nei suoi confronti ma poi Iva diventa super funzionale al programma.

Il meglio la Lucarelli lo riserva a Luisella Costamagna ricordando anche a lei che tace di fronte alla famosa parolaccia: “Però il meglio deve ancora venire! Lei, la giornalista implacabilmente anti-Berlusconi, quella che faceva i processi morali a Mara Carfagna per due foto sexy, l’ex collega di Santoro, autrice di libri dagli intenti femministi.. tace di fronte al ‘tr**a’ ma prende la parola per difenderla inventando pure che le abbia dato della squallida”.

Ma cosa ha detto la Costamagna per meritare la rabbia di Selvaggia Lucarelli? “Io difendo Iva a cui è stato dato della squallida e lo trovo inaccettabile. Trovo inaccettabile che abbia detto volgare. Per me non esistono parole volgari ma persone volgari che spesso non usano le parolacce. Starei attenta a quelle persone. Una persona che ritengo non sia volgare è Iva che fa un ottimo spettacolo, è una forza della natura. Farei quindi attenzione con i termini e questo riguarda anche Mariotto… ma nel merito sono d’accordo con lui”. Sarà il pubblico di Ballando con le Stelle a giudicare.