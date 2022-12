Antonino ha avuto il covid e non è stato isolato? E’ bufera sui social contro il GF VIP

Scoppia la bufera sul web dopo che Giaele ha fatto delle rivelazioni su Antonino, facendo capire che anche lui ha avuto il covid ma non sarebbe stato isolato

Una rivelazione pesantissima fatta da Giaele questa notte, ha scosso moltissimo il pubblico che stava seguendo la diretta del Grande Fratello VIP 7. Che cosa è successo? Parlando con Oriana e Antonino Spinalbese, la bella miliardaria si è lasciata scappare una rivelazione molto pesante. Da quello che gli spettatori hanno ricostruito, i tre stavano chiacchierando e raccontando degli aneddoti, come si vede anche in un video diventato virale nelle ultime ore. Poi Giele si è fatta scappare una frase che lascia tutti senza parole: “Quella volta che tu avevi il covid” ha detto a vippona riferendosi appunto ad Antonino. Le parole di Giaele farebbero capire che anche Antonino Spinalbese, come gli altri concorrenti, ha avuto il covid. Non è la prima volta che il pubblico avanza questa tesi. Infatti Antonino, era stato molto male, come documentano diversi video che continuano a circolare in rete. Aveva avuto la febbre, il mal di gola ma non era mai risultati positivo ai controlli. Almeno questo è quello che è sempre stato detto al pubblico a casa. Le parole di Giaele gettano però una strana ombra su quello che potrebbe essere accaduto tanto che i telespettatori chiedono risposte ad Alfonso Signorini e agli autori del Grande Fratello VIP.

E’ davvero possibile pensare che Antonino sia rimasto nella casa anche positivo? Ci viene davvero difficile immaginare che una cosa del genere possa essere successa. I telespettatori però non hanno motivo di dubitare delle parole di Giaele che ingenuamente, si sarebbe fatta scappare questa pesante verità. A detta di molti, Antonino sarebbe rimasto in casa per creare l’unica dinamica interessante di cui parlare nel programma, quella con Oriana. Ma possiamo davvero credere che sia successa una cosa di questo genere? E’ molto difficile pensare che un concorrente positivo non sia stato isolato come gli altri. E allora, che cosa voleva dire Giaele con le sue parole? Ce lo spiegheranno forse nella prossima puntata del Grande Fratello VIP? Staremo a vedere, noi intanto vi lasciamo il video.

La rivelazione di Giaele su Antonino Spinalbese