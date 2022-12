Per il sabato sera del Grande Fratello VIP 7 un nuovo concorrente: un super vippone

Alfonso Signorini si prepara a dare il benvenuto nella casa del Grande Fratello VIP 7 a un super vip: ecco chi è

Siete pronti alla puntata del sabato sera del Grande Fratello VIP 7? Si va in onda il 10 dicembre: vedremo l’albero che i concorrenti hanno fatto nella casa e anche tutte le litigate di questa infuocata settimana ma non solo. Nelle prossime puntate del GF VIP ci saranno dei nuovi ingressi. Pare sia saltato all’ultimo l’ingresso nella casa più spiata di Italia di Fariba, la mamma di Giulia Salemi. Ma per un vip che non ce la fa a iniziare l’avventura, altri si preparano a varcare la soglia della casa, valigia alla mano. E’ Tvblog ad annunciare l’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 7 di un super vippone, si di quelli che davvero non hanno bisogno di presentazioni, a differenza del 90% dei concorrenti che al momento sono nella casa. Pare sia stato un lungo corteggiamento, quello di Alfonso Signorini al vip che presto vedremo nella casa del GF VIP. Chi è?

Al Grande Fratello VIP 7 un super vip

Nella casa del Grande Fratello VIP, secondo quanto rivela TVblog, starebbe per entrare Riccardo Fogli. Il cantante, potrebbe fare il suo ingresso già prima di Natale, per partecipare con i vipponi alle puntate delle feste del GF VIP, anche quella del sabato sera, della prossima settimana. Secondo quanto si legge su Tvblog, che dà per certo l’ingresso di Riccardo Fogli nella casa di Cinecittà, il cantante avrebbe già annullato diversi concerti che lo avrebbero visto anche in giro per il mondo. Quello di Signorini sarebbe stato un vero e proprio corteggiamento. E forse oltre alle parole ci sono anche i fatti, un cachet che vale davvero l’annullamento di impegni presi in precedenza. Sarà quindi Riccardo Fogli il nuovo super vip del Grande Fratello VIP 7? Oltre al cantante, dovrebbe entrare nella casa anche Milena Miconi.

Per Riccardo Fogli si tratterebbe di un ritorno ai reality. L’ultima volta , le cose non erano andate nel migliore dei modi visto che, durante la sua permanenza in Honduras, all’Isola dei famosi, erano state diffuse delle notizie molto brutte sul suo matrimonio. Tutte cose che Riccardo Fogli aveva scoperto in diretta: la cosa fu drammatica per il cantante, ma anche per chi lavorava a quell’edizione del programma. Questa volta si spera, che la partecipazione di Fogli al reality, possa essere ricordata per altri motivi.