Amici 22 è l’era di Isobel e Angelina

Angelina e Isobel sono da un mese a questa parte le protagoniste indiscusse di Amici 22: che talento pazzesco

Non sappiamo se succederà lo stesso con i possibili nuovi ingressi che vedremo nel nuovo anno ma al momento possiamo dire una sola cosa: Amici 22 ha visto nascere due nuove stelle. Almeno per quello che riguarda il momento talent. Parliamo di Isobel e Angelina: da quando sono entrate nel programma di Maria de Filippi non ce n’è per nessuno. Se Isobel ha in Ramon un possibile rivale, discorso diverso è Angelina, che sembra essere dieci spanne sopra rispetto a tutti gli altri. Qualche giorno fa in un day time Gianmarco, dopo l’ennesima gara vinta da Isobel scherzava sul fatto che da quando la “biondina ” è arrivata, detto in tono benevolo, non c’è più trippa per gatti per nessuno. E ha ragione. Se ne sono accorti del resto anche i professori che subito, sono corsi ai ripari iniziando una selezione molto più approfondita, di possibili talenti da far entrare in vista della fase serale, quella in cui a giudicare poi non saranno più loro…Sarà difficile trovare due talenti come Isobel e Angelina, davvero due ragazze fortissime e anche molto televisive. In modo diverso.

Ad Amici 22 inizia l’era di Isobel e Angelina: regine del talent

Angelina è più riservata ma molto generosa con i suoi compagni. Ascolta, si racconta, ha nel cuore un grande dolore, legato alla perdita di suo padre. Ha tante insicurezze ma quando ha un microfono in mano diventa una persona totalmente diversa, come ha spiegato più volte, in famiglia quello del canto, era il modo migliore per comunicare, e lei lo fa divinamente. Isobel ha una energia da vendere che potrebbe bastare per tutti i suoi amici, spesso troppo svogliati. Ride, scherza, vuole apprendere, cerca di imparare l’italiano ( che parla meglio di molte persone che non ne conoscono l’uso). E’ solare, bravissima, travolgente. Impossibile distogliere lo sguardo da lei mentre sta ballando.

Oltre ai prof se ne sono resi conto anche i compagni. Ne abbiamo avuto un piccolo assaggio ieri nel day time di Amici 22. Ennesima classifica per i cantanti, ennesima vittoria di Angelina. Ennesima gara tra ballerini, ennesima vittoria di Isobel. E adesso tutti si chiedono se battere le due nuove arrivate sarà in qualche modo fattibile. A giudicare da quello che è successo nell’ultimo mese, al momento risulta impossibile. Non a caso, come detto in precedenza, si corre ai ripari con i nuovi ingressi. Il 2023 porterà delle novità, vedremo se saranno all’altezza di queste due grandissime protagonista di Amici 22.