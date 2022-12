Antonella Fiordelisi fa incetta di nomination e dopo la diretta litiga con Edoardo e Micol

Nella casa del GF VIp qualcosa si muove e Antonella capisce di non essere così amata dai concorrenti: litiga dopo la puntata con Micol ed Edoardo

Nella casa del Grande Fratello VIP qualcosa si muove. E Antonella Fiordelisi non è più una concorrente da tutelare a quanto pare, almeno per i vipponi che iniziano a non sopportare più i suoi atteggiamenti. Antonella però si dice sicura dell’affetto che il pubblico le dimostra, con gli aerei, con gli applausi dallo studio per cui sembra essere convinta di essere una delle favorite di questa edizione. Purtroppo non è così. Se solo avesse modo di usare i social, anche solo per un’ora, scoprirebbe che ogni giorno c’è un hashtag a lei dedicato, e no, non è qualcosa di carino ( mentre noi scriviamo spopola su Twitter l’hashtag #antonellafuori, così per ricordare qualche concetto). In ogni caso, forte delle sue convinzioni, dopo la diretta, la Fiordelisi ha avuto un faccia a faccia e ha discusso prima con Edoardo Tavassi e poi con Micol Incorvaia.

Antonella litiga con Edoardo Tavassi: lo scontro

“Fai il buffone e basta in puntata, fai l’amico con tutti ed è facile fare così. Tu vai dove va il vento!“, ha detto Antonella Fiordelisi a Tavassi. Il fratello di Guendalina ovviamene, ha risposto, non convinto delle accuse che la ragazza gli ha rivolto: “Tu in puntata per due volte mi hai dato del falso e io che cosa ti ho sempre detto? Che tu in puntata non guardi in faccia nessuno! Spietata! La gente da casa come sei fatta l’ha capito. Quando l’ho detto durante le nomination il pubblico mi ha applaudito, aggrappati pure agli aerei ma quelli te li mandano i fan. La gente da casa ha lo stesso pensiero del pubblico in studio. La gente non è scema se n’è accorta che sei finta in puntata. Tu in puntata cambi, non siamo scemi. L’Antonella in puntata non è l’Antonella del giorno“.

Successivamente la Fiordelisi ha avuto anche un confronto con Micol.

Micol e Antonella: l’ennesima discussione

La Fiordelisi ha continuato a stuzzicare sia Micol che Edoardo, scherzando sul fatto che non avranno figli, non ne avranno perchè questa relazione non avrà vita lunga. Le solite frasi fatte nello stile di Antonella, chi mai penserebbe di una coppia che non è neppure una coppia, a parlare di figli…E contro Micol ha detto: “Fai in continuazione domande stupide, quindi ti consiglio di viverti questa esperienza per migliorare e correggere delle cose. Se il tuo scopo è allontanare il tuo fidanzato da me ci sei riuscita. Mi ha nominata, sei contenta“. La Fiordelisi è convinta che Tavassi lo abbia fatto perchè influenzato da Micol, non ha preso per nulla in considerazione altro.

Micol ha quindi risposto: “Non è assolutamente vero, la mia felicità non dipende dalla tua eliminazione perché a me non mi interessa niente di te. Se non lo capisci forse devo iniziare ad usare un linguaggio più comprensibile per te. Ignavo è l’unica cosa che sai dire, non ci capiamo è evidente”. La Fiordelisi per chiudere la conversazione ha ricordato a Micol che ha 30 anni e forse dovrebbe crescere.