E’ pieno d’amore il ricordo di Angelina per papà Mango da Amici 22

Angelina spiega tutto quello che papà e mamma le hanno insegnato, il suo amore per la musica e qual è l'insegnamento più grande che Mango le ha lasciato

Oggi nel day time di Amici 22, Angelina Mango è stata protagonista di un momento molto emozionante insieme a Lorella Cuccarini. La coach le ha mostrato un video del 2006. Nel video una partecipazione di Mango, suo padre, ad Amici. Angelina ha spiegato che suo papà mancava spesso da casa ma che poi quando c’era, stava insieme a lei, a suo fratello e a sua madre e il tempo era perfetto. “Mio padre per amore ha fatto le scelte più importanti della sua vita, si è dedicato totalmente alla famiglia e alla musica. Si è reso conto sin da bambino che aveva questa predisposizione. Ha sentito come una sorta di dovere, sentiva che doveva studiare e coltivare. Un po’ quello che sto cercando di fare anche io. Questo suo insegnamento di mettere davanti a tutto la musica, è quello che mi resta. Per me la gentilezza di mio padre è la cosa più importante, era una persona che chiede scusa, che dà amore. Io cerco di essere in questo modo. L’ho visto fare da lui e lo vedo fare tutt’oggi da mia madre e io voglio fare come loro” ha raccontato Angelina.

Le parole di Angelina ad Amici 22

Curiosa Lorella Cuccarini ha chiesto alla ragazza come fosse nata la sua passione per la musica e per il canto: “Io non ho mai studiato, ho sempre e solo ascoltato. Io attingevo, non sapevo farlo ma ci provavo, ci provavo e lo facevo. La mamma e papà quando io ero piccolina si divertivano con me e si vantavano anche se non me l’hanno mai detto io ho sempre visto e capito quello che pensavano di me” ha raccontato la cantante di Amici 22.

“Io da sola non avrei mai potuto affrontare tutto quello che ho affrontato grazie a mia mamma ce l’ho fatta” ha detto Angelina che racconta a Lorella di avere un rapporto davvero speciale con la sua mamma, un rapporto che si è rafforzato negli ultimi anni.