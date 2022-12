Lite di Natale per Nikita e Onestini: finisce anche l’amicizia? Oriana media ma volano accuse pesanti

Esplode la lite nella casa del Grande Fratello VIP 7 alla vigilia di Natale: scontro tra Luca e Nikita

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 il 24 dicembre, giorno della vigilia c’è stato anche un momento di forte attrito tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. I due da giorni non si parlano molto ma ieri, c’è stato un confronto dopo che Oriana, ha fatto notare a tutti e due che forse stavano sprecando la possibilità di conoscersi. I due hanno dei punti di vista completamente diversi. Nikita infatti continua a essere convinta che il bolognese le abbia dimostrato il suo interesse con gesti e parole per poi rimangiarsi tutto. Luca invece ribadisce che da Nikita ha sempre cercato solo una bella amicizia e niente di più. Nikita però non si sposta dalla sua posizione. “Se una persona mi dice che ha un interesse io non mi comportato come hai fatto tu, se non ho un interesse a mia volta. Mi hai lasciato la porta aperta per niente. Amen non mi frega più di com’è andata tra noi. Io non mi invento proprio nulla e dico sempre la verità“ ha detto Nikita nel faccia a faccia con Luca.

Le parole di Nikita hanno fatto arrabbiare molto Luca che è sbottato.

La lite tra Luca Onestini e Nikita alla vigilia di Natale

Approfittando anche della presenza di Oriana, Luca ha provato a spiegare le sue ragioni. E ha detto: “Nikita se mi sono allontanato è perché l’altro giorno mi hai detto di starti lontano. E mi hai anche detto ‘o fai un passo avanti o ne fai 10 indietro’. Erano giorni che mi dicevi ‘aiutami a vederti come un amico’. Io come vedi ricordo tutte le tue frasi. A me non mi frega nulla di te, non ti odio, non mi interessi proprio.“

Luca pare essere convinto di aver capito come è fatta davvero Nikita: “Non ci voglio più avere niente a che fare con una come te. A una persona che si inventa le cose, cosa mi importa di parlarti? Ti inventi le cose e pure pesanti. Semmai sei tu che non hai rispettato i miei sentimenti. Non rispettavi la mia amicizia e ti eri autoconvinta che io provassi qualcosa di più.“

Luca non sembra avere nessuna intenzione di recuperare il rapporto con la ragazza. E ha aggiunto: “Scusami se io prima di lanciarmi su una persona voglio conoscerla. Io sono single e l’unica persona che aveva qualcuno fuori sei tu! Prima dicevi ‘io penso tutti i giorni a questa persona’, poi arrivo io e dopo poche ore boom buttata e dichiarata. Non abbiamo più niente da dirci. Qui è finita la conversazione tra noi! E io non ho più niente da dirti, né oggi e nemmeno domani”.