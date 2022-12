Guendalina Tavassi urla al televoto truccato a favore di Antonella. Anche l’ex della Fiordelisi attacca il padre

Il televoto che ha premiato Antonella Fiordelisi come preferita dal pubblico della settimana al GF VIP 7 ha destato parecchie perplessità. Da Guendalina Tavassi al suo ex, i commenti

Da ore sui social, è esploso il caso. Visto quello che è successo nell’ultima settimana sui social, in particolare su Twitter dove sono diventati di tendenza hashtag come #fuoriantonella, nessuno si aspettava che la Fiordelisi sarebbe diventata la preferita della settimana. E invece, clamorosamente, Antonella ha anche battuto Oriana, che era invece in testa in ogni sondaggio sui social ( oltre ad avere l’esercito di fan spagnoli dalla sua parte). La stessa Giulia Salemi ieri sera in diretta al Grande Fratello VIP 7 ha fatto notare che è stato un risultato inatteso e che il popolo del web era parecchio sconvolto dall’esito del televoto per il preferito della settimana. Il buon Signorini ha subito fatto notare che il pubblico che vota non corrisponde al pubblico che commenta sui social…Ma questa strana faccenda, lascia parecchio basiti un po’ tutti. Non a caso, nelle ultime ore, si è molto parlato di quello che sta accadendo ed è stata tirata in ballo anche Guendalina Tavassi, la sorella di Edoardo. Molti fan chiedono spiegazioni e secondo la sorella del Tavassi ce ne sarebbe una. La presenza di BOT che votano in massa e che falsano un po’ tutto il gioco ( un po’ come succedeva prima quando si compravano i voti dei call center). Dietro a tutto questo, a detta di molti fan e anche della Tavassi, ci sarebbe la mano esperta dello staff che segue la Fiordelisi. Tra gli altri sostenitori di questa tesi anche l’ex di Antonella, che ha sferrato un feroce attacco nei confronti del padre della vippona.

L’attacco dell’ex di Antonella a Stefano Fiordelisi

Il padre di Antonella, un po’ come sua figlia, ha festeggiato come se quello di ieri fosse stato il televoto per la vittoria finale. Un po’ forse perchè in settimana Antonella si era anche sentita dire da Edoardo che non sarebbe mai stata la preferita.

Le parole dell’ex di Antonella: “Ma gli spiegate a quel pagliaccio che la figlia non è andata in guerra? Sta fomentando odio e imbarazzo, senza capire che a volte è meglio stare zitti. Ha reso un successo mediatico, un fallimento di vita. S.F. Riprenditi. Stai facendo la collezione di figure di me**a, quando vivrà la vita reale, non ci sarà nessun televoto che la salverà e il tuo fallimento genitoriale le avrà chiuso le porte del suo percorso lavorativo. Sei diventato l’esempio da non seguire di un’Italia intera. Ps: le canzoni che scegli sono pessime.“