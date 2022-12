Edoardo e Antonella litigano anche a causa degli aerei. Lei sbotta: “Non si fa così”

Ennesima litigata nella casa del Grande Fratello VIP 7 tra Edoardo e Antonella: questa volta c'entrano gli aerei

Giornata di aerei sulla casa del Grande Fratello VIP e tra gli altri, ne sono arrivati anche alcuni per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I fan della coppia sono tanti e fanno il tifo per i #donnalisi, si fanno quindi sentire con i vipponi, come possono, con gli aerei dunque! Se Antonella ha mostrato un grande entusiasmo, Edoardo invece ha semplicemente ringraziato in giardino, senza festeggiare come è nello stile della Fiordelisi ( che per questo viene parecchio presa in giro dagli altri concorrenti). La Fiordelisi non ha affatto gradito l’atteggiamento di Edoardo e rientrata in casa, mentre il Donnamaria stava cucinando, gli ha fatto notare che non va bene il suo modo di comportarsi. Edoardo però non l’ha presa benissimo e ha invitato Antonella a tagliare corto.

Nuova lite tra Antonella ed Edoardo a causa degli aerei

Oggi Antonella ha quindi festeggiato a modo suo, ringraziando i fan . Tra l’altro ogni volta che riceve un aereo risponde dicendo che incontrerà tutti fuori, che non vede l’ora di conoscere tutti…Un entusiasmo che sembra sempre parecchio esagerato anche agli altri concorrenti che spesso la prendono in giro ( un po’ come è successo oggi quando Edoardo Tavassi ha ricevuto il suo aereo e ha iniziato a imitare Antonella festeggiando come fa lei). Edoardo Donnamaria invece, non si lascia impossessare dallo spirito di Antonella e, come si è visto oggi, dopo aver ringraziato, è tornato in casa. Antonella non ha gradito. Ha affrontato il suo fidanzato, gli ha detto che le persone spendono dei soldi per inviare gli aerei e che non è giusto comportarsi come ha fatto lui. Edoardo però ha reagito molto male, quasi mandando a quel paese la sua fidanzata. “Sembri apatico te l’ho detto se c’è un aereo bisogna aspettare dall’inizio alla fine” ha detto Antonella. Edoardo l’ha invitata a tagliare corto, ha fatto quello che si sentiva. L’ha baciata, ha ringraziato. E poi è tornato dentro, non vuole chiaramente essere schiavo di queste situazioni. “Basta ti prego basta” ha sbottato il romano.