Capodanno amaro per Antonella Fiordelisi: ennesima litigata con Edoardo tra lacrime e accuse

Un Capodanno da dimenticare per Antonella ed Edoardo che hanno litigato di nuovo: il 2023 inizia male per i Donnalisi

La serata nella casa del Grande Fratello VIP 7 in attesa del Capodanno è stata parecchio complicata. Si respirava davvero un’aria molto tesa in particolare tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che da due giorni ormai, non sono più una coppia. La scintilla questa volta è scoppiata da un gesto fatto da Edoardo. Il Donnamaria ha indossato un paio di ciabatte di Micol e la Fiordelisi ha visto questo gesto come un affronto. Ha accusato Edoardo di averlo fatto apposta, di aver per settimane rotto le scatole perchè lei indossava le camicie di Antonino e adesso lui si mette le ciabatte di una sua ex ( comprendere che le due situazioni sono lontane anni luci sarebbe stato semplice anche per un bambino di prima elementare ma Antonella è totalmente avvelenata con il Donnamaria). Gli ha urlato contro di tutto, che fa schifo, che si deve vergognare, per poi andare a piangere in camera da letto dove a consolarla sono arrivati Daniele dal Moro e Sarah Altobello. La Fiordelisi ha persino minacciato di non partecipare alla cena di Capodanno per via di quello che era successo, stanca dei continui atteggiamenti di Edoardo che a suo dire, la starebbe provocando di continuo. Peccato però che la situazione sia un po’ diversa. Gli errori si sa, sono di due persone nella coppia e non stanno solo da una parte. Ma se c’è qualcuno che provoca, bhè quella è Antonella che per tutto il giorno, come il pubblico ha ben notato, ha flirtato con Andrea il nuovo arrivato, cosa che non è passata inosservata agli occhi del Donnamaria.

Antonella ed Edoardo: la frattura è definitiva?

Qualcuno aveva pensato che il Capodanno, i bicchieri di spumante e la festa avrebbero un po’ cambiato le cose nella casa e invece questa notte, non c’è stato, almeno per quello che si è visto, un riavvicinamento tra i due. Tra l’altro Donnamaria ha anche accusato la Fiordelisi di fare un gioco sporco, ad esempio con Nikita che fino a pochi giorni fa non era niente per lei nella casa, e adesso invece è diventata la sua migliore amica.