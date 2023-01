Lorella Cuccarini e il messaggio per Cricca dopo la clamorosa eliminazione

Grande sorpresa ad Amici 22 per l'eliminazione di Cricca: Lorella Cuccarini scrive al suo allievo sui social

Il pubblico di Amici conosceva le anticipazioni e sapeva, almeno quella fetta che ama gli spoiler, che ci sarebbe stata una clamorosa eliminazione nella puntata dell’8 gennaio 2023. Nessuno si aspetta che Cricca sarebbe stato uno degli eliminati della prima puntata di Amici 22 del nuovo anno e invece è successo e chi aveva letto le news dopo la registrazione, aspettava di capire per quale motivo alla fine il cantante aveva dovuto lasciare la scuola. E’ iniziato tutto per volere di Rudy , non per decisione di Lorella Cuccarini, l’insegnante di Cricca. Zerbi ha chiesto le varie classifiche e visto che Cricca era ultimo negli streaming e terz’ultimo nella classifica dei prof, ha chiesto che ci fosse una sfida. Lorella Cuccarini, più che convinta delle potenzialità del suo allievo, ha accettato di buon grado la sfida, vedendola come una buona occasione per Cricca. Purtroppo però le cose non sono finite come la coach si aspettava. E alla fine Cricca ha dovuto lasciare la scuola di Amici tra le lacrime dei suoi compagni sconvolti.

Il primo a non crederci è stato proprio il cantante che a centro studio ha commentato: “Non ci posso credere. No, non pensavo assolutamente sarebbe capitata una cosa del genere. A Rudy non sono andato bene dall’inizio. Diceva che non ero vero, che avevo una maschera, tutte cavolate insomma. Poi sono uscito per ultimo con l’inedito ed è andato male, vabbè ci sta. Sono capitate un po’ di cose che sono andate malino e può succedere. Però non mi aspettavo proprio di uscire. Posso dire che è stato bellissimo“.

Alla fine della puntata sui social, è arrivato anche il commento di Lorella Cuccarini.

Le parole della Cuccarini per Cricca

La coach, postando delle foto con Cricca ha commentato su instagram: “Non nascondo che per me la puntata di oggi è stata davvero difficile. Mi dispiace moltissimo per Cricca. Pur rispettando la scelta di Rudy, non la condivido. Ad ogni modo, sono convinta che il cammino di Cricca sia solo cominciato e che fuori possa avere tante belle soddisfazioni. Io ci sarò, anche fuori dalla scuola, come ho sempre fatto con tutti i miei ragazzi. Il tempo dara’ le risposte.”