Andrea Maestrelli e l’epilogo amaro con Nicole Murgia: racconta la sua verità

Andrea Maestrelli torna a parlare di quello che è successo con Nicole Murgia: litigata e telefono rotto

Se vi stavate chiedendo i motivi per i quali Nicole Murgia e Andrea Maestrelli sono entrati nella casa del Grande Fratello VIP da sconosciuti, eccolo svelato. Ieri sera, nella puntata del Grande Fratello VIP 7, è stato spiegato in tutto e per tutto. Ed è vero si, che sono stati loro a tirare fuori tutta la questione della corna, delle mazzate e via dicendo ( è anche bruttissimo sminuire tutto questo così). Ma non dimentichiamo che il primo a parlarne, era stato Alfonso Signorini in quell’imbarazzante video messaggio mandato per gli auguri. Proprio perchè si parlava di violenza domestica, non avrebbero mai dovuto farlo e invece…Eccoci qui a parlare di quello che è successo tra i due. Inevitabilmente, dopo quello che è andato in onda ieri sera, Andrea e Nicole ne hanno riparlato in casa. Il vippone si è sfogato con gli altri ragazzi, alcuni dei quali li hanno rimproverato, dicendo che invece avrebbe dovuto parlarne, per spiegare i motivi per i quali lui e Nicole non si rivolgono quasi neppure la parola.

Lo sfogo di Andrea dopo la puntata

“Dovevo dire tutto? No, come ho già detto ci sono altre persone di mezzo. Si è già detto troppo in puntata. Però ho dato tutto il materiale a una persona fidata, messaggi, screen e tutto. Se lei dovesse continuare mi difenderò. Lei ha parlato di messaggi ad un altro, ma non è andata solo così” ha detto Andrea parlando con Davide e Daniele dopo la puntata.

Andrea ha più volte spiegato che avrebbe voluto fare questo percorso raccontandosi per quello che è. Un povero ingenuo, visto che è chiaro a tutti che è entrato in casa solo per dare il via a questa dinamica ( nel senso che è stato scelto per questo da chi lo ha messo dentro). Ieri sera ha detto: “Perché mi ha provocato? Ovvio vuole dire una cosa per mettermi in cattiva luce. Ma io ho già capito tutto. Lei vuole arrivare a un punto preciso. Nell’ultima discussione che abbiamo avuto, che io ho scoperto certe cose, urlavamo e io nel muovermi per fermarla ho dato una manata ed è cascato il suo telefono e si è rotto. Sì mentre discutevamo, era proprio l’ultima litigata.“

E poi: “Lei vuole arrivare a questo! Infatti l’altro giorno qui dentro mentre discutevamo mi ripeteva ‘e tu ricordati del telefono, pensa al telefono’. Questo vuole tirare fuori Nicole. Ma io le ho spaccato il telefono per fermarla”.