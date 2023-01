Todaro a Mattia dopo la lezione con la Celentano: “Mi viene da vomitare, mancanza di rispetto”

Il faccia a faccia tra Raimondo e Mattia Zenzola con le pesanti accuse del coach al suo allievo. Le ultime da Amici 22

Nel day time di Amici 22 in onda il 19 gennaio 2023 il pubblico di Canale 5 ha assistito a un faccia a faccia tra Raimondo Todaro e Mattia Zenzola. Il ballerino di latino ha ricevuto un altro compito da parte della maestra Celentano che sembra “aver preso a cuore” la causa o forse vuole dimostrare che Mattia non è così bravo come altri sostengono. In ogni caso, Mattia vuole fare i compiti, vuole migliorarsi e vuole che anche gli altri insegnanti pensino di lui cose positive. Un atteggiamento quello di Mattia, che forse non è andato giù a Raimondo Todaro che oggi, ha accusato il suo allievo di essere concentrato su cose sbagliate, di perdere tempo in compiti che non lo aiuteranno ma soprattutto di avergli mancato di rispetto. L’accusa principale che Todaro ha mosso a Mattia e quella di aver deciso tutto senza considerarlo, senza chiedergli un parere. “Ti sembra normale che io vengo a sapere dalla tv che tu hai chiesto di fare una lezione con la maestra Celentano? Io non sono uno spettatore” ha detto Raimondo Todaro che ha trovato la cosa una grave mancanza di rispetto nei suoi confronti, visto tutto quello che ha fatto negli ultimi due anni per il ballerino. “Io lo so che non lo fai con cattiveria perchè tu sei fesso” ha detto Raimondo. E invece forse Mattia così tanto scemo non è, visto che per arrivare al serale potrebbe servire anche il parere positivo di altri insegnanti e visto che al serale servono anche stima e rispetto di altri maestri, non solo del proprio. In ogni caso Todaro proprio non ha mandato giù questa situazione e neppure il fatto che Mattia voglia ancora fare i compiti assegnati. “Mi viene da vomitare ” ha detto il maestro davanti a un allievo quasi senza parole perchè non sapeva come rispondere alle accuse mosse.

Il faccia a faccia tra Raimondo e Mattia

A detta di Raimondo, Mattia dovrebbe passare più tempo a occuparsi delle cose in cui ha problemi, come ad esempio, i tempi. “Te l’ho detto io, te l’ha detto Francesca, te l’ha detto Umberto” ha commentato Raimondo che accusa Mattia di pensare a cose inutili, come le facce, come il look e invece dovrebbe pensare ai tempi, al ritmo, a quello in cui ha dei problemi. E invece Mattia pensa ai consensi, che a detta di Raimondo non lo aiuteranno nel suo percorso, visto che avrebbe bisogno di ben altro. Raimondo non è neppure convinto che Mattia faccia bene a pensare alle esibizioni della maestra Celentano, volute da lei, quando invece potrebbe impiegare quel tempo a studiare e a fare altro.