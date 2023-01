Ad Amici 22 Piccolo G contro l’ipocrisia: “A ognuno di noi interessa solo di se stesso”

Piccolo G non ci sta e fa notare la grande strafottenza e l'egoismo che regnano nella casetta di Amici 22 tra compagni ipocriti

Che nella casetta di Amici non si respiri un clima di pace amore, era cosa abbastanza chiara. Ma del resto è anche comprensibile pensare che 20 persone non possano andare d’accordo, soprattutto se costrette a passare 24 ore su 24 insieme. Le edizioni di Amici prima del covid erano diverse, visto che i ragazzi, prima del serale, potevano tornare a casa, uscivano e vivevano in un residence ma potevano avere maggiore libertà. Negli ultimi due anni invece le cose sono cambiate: i ragazzi da settembre vivono insieme completamente isolati anche dalle loro famiglie, che sentono solo al telefono. Questo può unire, come succede ad alcuni, oppure complicare la situazione. In questa edizione, sembra proprio che ci siano tanti contrasti e anche tanta strafottenza come ha fatto notare oggi Piccolo G. Il cantante, ha colto la palla al balzo, facendo notare come stanno le cose. Tutto è iniziato dopo che la produzione ha chiamato Maddalena e Megan per una comunicazione. Le due ballerine, molto tese e agitate, hanno atteso di conoscere i motivi di questa convocazione. Mentre Maddalena era sul divano, con gli occhi lucidi e preoccupatissima, le persone intorno a lei hanno continuato a fare la loro vita, a ridere e a scherzare, sembrano poco interessate a quello che la ballerina in quel momento stava provando. Piccolo G dunque lo ha fatto notare.

Le parole di Piccolo G nel day time di Amici 22

“Sapete perchè non mangiamo insieme, sapete perchè non ci interessa mangiare insieme perchè ognuno di noi è interessato solo al suo percorso e al suo, perchè siamo competitivi” ha detto il cantante facendo notare che nessuno si è avvicinato a Maddalena o ha rispettato il momento. Ha definito inoltre il comportamento di molti compagni ipocrita. “Ci sono grandi abbracci ma...” ha detto piccolo G facendo notare che molti sono finti . E’ vero ci sono i rapporti di amicizia, c’è chi davvero si vuole bene ma in generale, a ognuno in quella scuola, interessa fare solo il suo.

Sui social molti spettatori si sono schierati dalla parte di Piccolo G: “Piccolo g è una persona straordinaria artisticamente ma soprattutto come persona, l’unico che in un momento dove una persona è completamente assente si è resa conto della situazione e ha avuto le palle di parlare.” Un altro spettatore di Amici 22 ha scritto: “piccolo g poteva parlare tante lingue ma ha scelto la lingua della verità” sintetizzando quello che sembra essere il pensiero di tutti.