Attilio Romita fa piangere Sarah in diretta: Mimmuzza non c’è ma si fa sentire

Non è piaciuto a nessuno l'atteggiamento di Attilio Romita che ha fatto piangere Sarah umiliandola per l'ennesima volta

Hanno fatto pace Mimmuzza e Attilio Romita? Lo ha rivelato il giornalista nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda ieri, 16 febbraio 2023. Ha raccontato di esser tornato a Bari e di aver chiarito con la sua compagna anche se è chiaro, recuperare dopo quello che è successo, non sarà facile. La donna ha comunque scritto una lettera a Signorini e sembrava tutto finito fino a quando, nel corso della diretta di ieri, Attilio Romita non si è allontanato per parlare al telefono con la sua Minnuzza. Rientrando ha spiegato a Signorini quello che stava succedendo. Sarah ha detto in casa che Attilio prima di uscire, le ha lasciato un biglietto, una cosa che ha fatto infuriare la compagna del giornalista che quindi ha chiesto di avere delle spiegazioni in merito. Signorini, non sapendo nulla di tutta questa storia, ha chiesto a Sara di spiegare che cosa stesse succedendo. La Altobello ha confermato ed è andata a prendere questo famoso biglietto, dicendo che era stato Attilio a lasciarlo nel suo beauty. In realtà però, come si è visto, non si trattava di un biglietto, ma di una banale etichetta di quelle che vengono attaccate sui vestiti dei concorrenti quando arrivano in casa. Una etichetta con la scritta “Sarah”. Ora, è chiaro, la Altobello ci ha visto qualcosa di tenero nel gesto fatto da Attilio che le avrebbe dato quel pezzettino di carta con il suo nome scritto. Il giornalista nulla. Ed è anche evidente che se si parla di bigliettino, si pensa a qualche riga scritta, non a quel foglio.

Certo è altrettanto vero che l’atteggiamento di Attilio Romita nei confronti di Sarah, è stato per l’ennesima volta indelicato. Va bene proteggere un amore e una relazione, ma non affossare con gli atteggiamenti un’altra donna. Non è stato, per l’ennesima volta, un bel vedere.

Le parole di Attilio contro Sarah

“Non è bello cercare un po’ di immagine sulla mia pelle” ha detto il giornalista convinto per l’ennesima volta che tutti tramino contro di lui. “Ma no è solo stato un gesto carino” ha detto Sarah che non ha gradito le parole di Attilio. “Non è giusto , io ho solo avuto belle parole per te, in nome della nostra amicizia” ha detto Sarah.

Si poteva concludere con una bella risata questa scena e invece Attilio ha voluto dimostrare la sua superiorità beccandosi anche i bhuu del pubblico: “Sarah canta e balla che ti riesce meglio” ha chiosato il giornalista.