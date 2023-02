Lite di Carnevale al GF VIP: Matteo contro Oriana e Luca lo accusa di essere razzista

Scoppia la lite di carnevale nella casa del Grande Fratello VIP 7: Oriana e Luca contro Matteo accusato di essere razzista

I ragazzi stavano festeggiando durante la serata del Carnevale nella casa del Grande Fratello VIP quando è scoppiato il caos. Non si è capito bene il motivo per il quale Matteo Diamante si è infervorato, probabilmente ha trovato un bicchiere sporco e si è lamentato facendo un gesto poco carino nei confronti di una ragazza, cosa che ha attirato l’attenzione di Oriana, che lo ha invitato a essere più rispettoso ed educato nei confronti delle donne ( il Diamante dopo invece ha detto che si era arrabbiato perchè Luca gli aveva tirato in bicchiere da lavare dopo che già ne aveva lavati altri 20). Le parole della Marzoli non sono affatto piaciute a Diamante che ha iniziato a dire che non prende lezioni di educazione da una come Oriana che dovrebbe tornarsene in Spagna. E che ci sono delle modalità di comportamento diverse tra Italia e Spagna…Parole che sono state intercettate da Luca Onestini che proprio, non ha digerito l’atteggiamento del Diamante.

“In Italia cosa? L’Italia è per tutti. Non essere razzista! L’Italia è per tutti ricordatelo e impara l’educazione” ha detto Luca all’ex fidanzato di Nikita.

Subito dopo Oriana è sbottata: “L’Italia è uguale alla Spagna. Orgogliosa di essere venezuelana! Cosa vuoi con la Spagna! Ho il diritto di stare in Italia mi hanno chiamato loro del GF! Viva il Venezuela e Viva la Spagna come viva l’Italia ok?! Ricorda che sono stata chiamate e questo paese è per tutti quanti“.

L’accusa di razzismo

Dopo la lite, Oriana c’è rimasta molto male e si è messa anche a piangere: “Mi ha detto ‘vattene in Spagna’. Ma come si permette?” La Murgia ha confermato le parole dell’amica: “Sì ha detto tornatene in Spagna“.

Luca Onestini ha parlato ancora di razzismo: “Queste cose sulla nazionalità sono oscene. Siamo tutti uguali. Non mi piace sentire ‘tornatene in Spagna’. Qui è razzismo e se lo è, allora è un problema suo“.

Lo sfogo di Matteo Diamante dopo la lite con Luca Onestini e Oriana

Appena Onestini e la Marzoli si sono allontanati Matteo si è avvicinato ad Antonella e a Nikita per avere un confronto con loro: “Io non voglio farmi rovinare la reputazione da questo clown. Io se stavo fuori guadagnavo 20 volte. Io sono venuto qui per difendere la mia fidanzata. Vive solo di reality a 28 anni quello. Mi dice a me come trattare le donne?! Io mi butterei nel fuoco per Nikita. Questa che ha più reati che amici mi vuole insegnare l’educazione. Qui è una fatica resistere. Luca mi ha sbattuto un bicchiere davanti dopo che lavo i bicchieri per 20 persone. Nemmeno a casa mia lavoro così tanto“.