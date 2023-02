L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi la smaschera: “Si era preparata i copioni” ma parla anche di imbarazzanti volgarità

Sono a dir poco imbarazzanti le cose che l'ex fidanzato di Antonella Fiordalisi rivela e sottolinea

Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, sembra non fare più il tifo per la vippona chiusa nella casa del Grande Fratello. Sembra non avere più alcun interesse nei suoi confronti e svela tutto, la sua verità, quella che ha appena scritto tra le storie di Instagram. Sono rivelazioni imbarazzanti, sono accuse che chissà se Antonella Fiordelisi tra un pianto e una litigata riesce ad immaginare. E’ tutto così imbarazzante in questa edizione del GF Vip che una cosa in più o in meno non cambia la sostanza. L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è sempre stato dalla sua parte ma da quando gli è stato vietato l’ingresso nel ruolo di ospite la delusione gli ha fatto cambiare idea. Spiega che avrebbe gradito un comportamento diverso dalla Fiordelisi, che magari si aspettava un chiarimento, almeno quello. Invece, Antonella ha proseguito il reality come se lui non esistesse e adesso Benincasa la smaschera.

Gianluca Benincasa attacca Antonella Fiordelisi

Non la cita mai nelle storie che pubblica ma si intuisce benissimo che sta parlando di lei. Forse solo adesso Benincasa ha capito che la sua Antonella dopo 15 giorni si era già dimenticato del loro legame e così attacca: “Dopo 15 giorni già si era dimenticata di me. Ho messaggi di promesse e di copioni che avrebbe seguito lei per andare avanti. Ovviamente tutte cose che si sarebbe imposta lei prima di entrare, comprese le frasi in latino che provavamo in barca, perché voleva far credere di non essere stupida“ tutto molto brutto ma niente che non potesse immaginare.

Benincasa prosegue e dice anche di peggio, nota cosa ha fatto la sua ex fidanzata con Edoardo Donnamaria, parla di una serie di volgarità, di cose indecenti in un reality che seguono le famiglie.

A chi gli chiede come sta ammette che è molto arrabbiato. Adesso c’è chi si chiede se questa è la sua nuova mossa per tentare un altro biglietto che gli consenta l’ingresso al GF Vip o se davvero è così deluso dalla Fiordelisi da non riuscire a trattenersi con le accuse, con il sottolineare che ci sono quelle volgarità che la sua ex avrebbe potuto evitare.

E’ possibile dimenticare che ci sono telecamere e microfoni, ma anche persone che dormono a pochi centimetri? Tutto questo e purtroppo anche di più è l’attuale Grande Fratello Vip.