Micol Incorvaia stufa del GF VIP: troppe puntate brutte. Pronta la mossa per abbandonare

Micol Incorvaia dopo l'ultima puntata del GF VIP 7 ha deciso di abbandonare il gioco e a quanto pare sa bene come fare: ecco che cosa è successo stanotte

A Micol Incorvaia quello che è successo nella puntata del Grande Fratello VIP 7 del 2 marzo, proprio non è piaciuto. Dopo l’attacco di Sonia Bruganelli a Edoardo Tavassi, ha cercato di parlare, di dire la sua, ma non ce l’ha fatta. E alla fine della diretta si è detta molto amareggiata di come stanno andando le cose e della piega che questa situazione ha preso. La Incorvaia, non vuole restare nella casa del Grande Fratello un solo giorno in più e si dice pronta a lasciare il reality di Canale5. Nel corso della notte, la concorrente si è sfogata e i video delle sue parole hanno fatto il giro del web, anche perchè gli #incorvassi non vogliono in nessun modo che Micol lasci la casa e continuano a fare il tifo per lei. Micol però sembra aver preso la sua decisione. Solo dettata dalla rabbia? Poche ore fa ha dichiarati: “Me ne voglio andare ve lo dico, domani faccio l’appello. Ci sono state troppe puntate brutte. L’altra volta il van, poi lunedì scorso quella contro Edoardo e ora stasera quella cosa. No ragazzi io me ne vado“.

Lo sfogo di Micol Incorvaia pronta a lasciare il GF VIP

Dopo la complicata puntata del 2 marzo, Micol si è sfogata con Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. E ha commentato: “Sono provata da tante cose e anche dal fatto che sono cinque mesi che sono qui dentro. Non mi è piaciuto nemmeno il padre di Edoardo che ha detto quelle cose. Invece di dire ‘hai degli amici splendidi andate forte’ ha detto ‘tu stai cercando di coprire qualcuno’. Io ci rimango malissimo per queste cose. Io poi sono un personaggio marginale? Ok basta, ti faccio vedere quanto me ne frega. Ho smesso di giocare basta. Me ne voglio andare, se mi state ascoltando tanto sono in nomination.” Oltre alle parole di Sonia quindi, a Micol hanno dato fastidio anche quelle del padre di Donnamaria che ha messo in guardia suo figlio dicendogli di non fidarsi di nessuno, perchè tutti mentono.

Rivolgendosi a Donnamaria infatti ha aggiunto: “E poi tuo padre Edo, pensavo che avrebbe detto cose carine su noi visto che ti stiamo accanto notte e giorno. Invece ti ha pure detto che tutti intorno a te ti dicono cavolate. Questo aggiunto alle cose che ha detto Sonia, tutta sta roba del van, io non ce la faccio. Poi le clip che fanno. Sono tre puntate in cui lui passa da manipolatore che instilla i dubbi. Questo non mi piace affatto. Sono esasperata, piena e provata davvero non ce la faccio più basta”.

Micol ha concluso: “Sì faccio la richiesta visto che sono al televoto. E fino all’esito mi metto in panchina. Poi lunedì magari esco e vado via.” La fidanzata del Tavassi aveva già fatto notare il suo malessere nel corso delle nomination quando aveva spiegato a Signorini che cosa non le era piaciuto. “Forse in studio per il confronto con Sonia verrò anche presto” aveva detto Micol.