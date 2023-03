Oriana in lacrime dopo aver origliato le confessioni di Daniele: “Non la lascio perchè…”

Oriana origlia le parole di Daniele in confessionale ed è sconvolta per quello che ha detto: ecco perchè non la lascia...

Già ieri il pubblico di Canale 5 aveva potuto constatare la grande curiosità di Oriana Marzoli che, ogni volta in cui Daniele si avvicina per andare in confessionale, si apposta, modalità investigatore privato, per carpire ogni genere di informazione. E’ successo anche oggi ma le cose sono finite nel peggiore dei modi perchè quello che Oriana ha ascoltato, l’ha scioccata. La Marzoli è esplosa in lacrime dopo aver sentito le risposte che Daniele ha dato agli autori. Ne ha parlato con il suo amico Luca Onestini che ha ascoltato le sue parole, chiedendole anche se fosse sicura di aver ascoltato davvero tutto. Effettivamente, è difficile origliare e ascoltare tutto, anche perchè Oriana non padroneggia nel migliore dei modi la lingua italiana. La Marzoli però è convinta di aver compreso bene tutto ed è per questo che stenta a credere che sia davvero potuto succedere. Il motivo? Daniele ha detto delle cose molto brutte che hanno lasciato la venezuelana sconvolta. “Daniele non lo voglio vedere più nella mia vita” ha detto Oriana prima di spiegare a Luca tutto quello che è successo.

Oriana Marzoli in lacrime dopo le parole di Daniele in confessionale

“Daniele è in Confessionale, solo non verrà registrato perché sta parlando con un autore. Ha detto che non vuole stare con me, solo che se mi lascia lui passa come un figlio di.. Lo ha detto, lo sta dicendo ora! Sta parlando con un autore, non stanno registrando” ha spiegato la Marzoli infuriata per quello che è successo e che crede di aver sentito.

La Marzoli ha continuato, spiegando che Daniele ha detto “se io la lascio si mette a piangere, questo Grande Fratello non lo vinco io, quindi non ho nessuno stimolo a continuare qua dentro.” E ancora: “Questo Grande Fratello lo vince una come Oriana, ma che pensi che sono stupido? La lascio così si mette a letto a piangere ed io lunedì passo come un figlio di. ..”

Distrutta e sconvolta, ha continuato: ” Daniele non voglio più vederlo nella mia vita! Era in Confessionale a dire ‘qua dentro non ho nessuno stimolo perché questo programma non lo vince uno come me ma lo vince una come Oriana, io non voglio stare con lei, ma devo starci per forza perché se la lascio si mette a piangere!“.