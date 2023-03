Daniele e Oriana si coccolano ma il pubblico mormora e Tavassi punge la Marzoli

Oriana e Daniele, è vero amore o solo strategia? Interesse reale o tattica di gioco? Ecco cosa sta succedendo al GF VIP 7

Era iniziata nel peggiore dei modi la giornata per Oriana Marzoli, delusa dal fatto che Daniele non vuole dormire con lei. Si è sfogata, ha pianto, ma poi le cose sono cambiate. Nel corso della giornata infatti, Daniele dal Moro si è molto avvicinato alla Marzoli e tra i due ci sono state tenerezze, coccole e anche baci molto appassionati. Il pubblico a casa ovviamente ha notato tutto ma i commenti non vanno nella stessa direzione. Da un lato infatti c’è chi non crede alle attenzioni che Daniele oggi ha iniziato ad avere per Oriana e lo accusa, ancora una volta, di essere uno stratega attento solo al gioco ( e visto che Oriana è una finalista ha bisogno di stare al suo fianco per i voti), dall’altro invece c’è chi pensa che finalmente, il veneto, si sia deciso a lasciarsi andare. E’ un po’ difficile da decifrare il comportamento di Daniele, anche visto quello che era successo questa mattina. Oriana si era lamentata delle attenzioni che non c’erano e poi…Intanto sui social, in modo ironico, spopola anche un video in cui Edoardo Tavassi prende in giro sia Oriana che Daniele e dice alla Marzoli che adesso, essendo la finalista, può anche mettere fine alla sceneggiata.

Lo sfogo di Oriana prima delle coccole di Daniele

La giornata per Oriana è andata nel migliore dei modi dopo pranzo, ma questa mattina, era iniziato tutto in modo drammatico. La Marzoli, per quanto fosse felice per essere una delle finaliste, si era sfogata e aveva anche pianto, per via dell’atteggiamento di Daniele. Aveva fatto notare alle sue amiche di non sentirsi molto calcolata: “Questo si sveglia e manco mi saluta, non mi prende… Non mi bacia nemmeno. Eppure sono cose che un ragazzo quando sta conoscendo una ragazza fa. poi ieri sera gli ho chiesto di dormire insieme e lui mi ha detto subito ‘no!’. No cosa? “.

Delusa anche dal fatto che lui non voglia dormire insieme ha aggiunto: “E non ho risposto male ieri perché mi volevo godere la mia serata. Però non riesco proprio a capire questa cosa, non la riesco a comprendere. Mi ha detto subito no senza pensarci. Mi ha detto ‘vabbè dai dormiamo al tuo compleanno’, come se fosse un regalo. Questa cosa mi manda fuori di testa e non la capisco“.