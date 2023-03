Alfonso Signorini avrebbe voluto al GF VIP anche l’ex di Oriana Marzoli: il rifiuto

Ivan Gonzalez rivela che sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello VIP come ex di Oriana Marzoli

Doveva essere a quanto pare, la stagione degli ex . E va detto, che questa chiave di lettura trovata, non ha funzionato in nessun modo al Grande Fratello VIP 7. Tra gli altri ex, a quanto pare, avrebbe dovuto esserci anche l’ex di Oriana Marzoli, Ivan Gonzalez, decisamente più conosciuto di lei in Italia, visto che aveva già partecipato al reality di Canale 5, oltre ad aver fatto anche Uomini e Donne e Temptation Island . La prima ex entrata, Micol Incorvaia, non ha spostato di una virgola gli equilibri nella casa. Antonella ed Edoardo hanno continuato la loro relazione mentre Micol si è persino fidanzata, accasandosi con un altro concorrente. Poi è stata la volta degli altri ex. Matteo e Nikita, non si sono neppure riavvicinati nella casa del GF VIp e non si sono neppure odiati. Insomma nè carne nè pesce. Ivana e Luca hanno vissuto nella casa, con lo stesso equilibrio e la stessa riservatezza della passata edizione ( ma ci hanno regalato comunque bei momenti). Martina Nasoni è stata forse la sola a rendersi protagonista, visto il carattere fumantino di Daniele dal Moro e la presenza di una rivale come Oriana nella casa. Per il resto, si è parlato di più dell’ex della Fiordelisi che non è entrato per volere dei genitori della ragazza, che degli ex in casa…

Ivan quindi, avrebbe dovuto essere in quella lista, la lista degli ex. Lo ha rivelato poche ore fa sui social, raccontando che era stato chiamato da Alfonso Signorini ma che ha preferito dire di no e non partecipare quindi in questa edizione del Grande Fratello VIP.

L’ex di Oriana Marzoli ha detto no al GF VIP 7: le parole di Ivan Gonzalez

L’ex tronista di Uomini e Donne, approfittando del box con le domande su instagram, ha parlato con i suoi follower e ha spiegato: “Colgo l’occasione per rispondere a tutti coloro che mi fanno domande su questo argomento: non sto seguendo il GF Vip, è vero che mi hanno chiamato molto per entrare come concorrente in questa edizione.” Poi ha aggiunto: ” Ho già vissuto l’esperienza una volta e per il momento ho deciso di non fare più reality. Il mio posto è dove sono ora”. Nessun altro commento, anche perchè al momento, Ivan è felicemente fidanzato.