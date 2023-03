Mattia Benedetto e Giulia Martello la scelta finale: gli esperti stroncano entrambi, esperimento fallito

Mattia Benedetto e Giulia Martello la scelta finale a Matrimonio a prima vista Italia 7: gli esperti stroncano questa coppia

E’ disponibile su Discovery Plus, l’ultimo episodi della settima stagione di Matrimonio a prima vista Italia. L’episodio durante il quale le coppie tornano di fronte agli esperti e comunicano la loro decisione. Pochi, pochissimi dubbi su quello che sarebbe successo tra Mattia Benedetto e Giulia Martello, e infatti il loro faccia a faccia è stato dedicato ad altri argomenti, visto che per gli esperti era chiaro che i due non sarebbero rimasti uniti in matrimonio ma avrebbero deciso di divorziare. Chi si aspettava solo una forte strigliata per Giulia però, sbagliava. Perchè gli esperti di Matrimonio a prima vista Italia 7 hanno messo subito in chiaro una cosa: se l’esperimento ha preso da subito la piega sbagliata, è stato per colpa di entrambi. Da un lato Giulia e la sua incoerenza mista a falsità, dall’altro la poca voglia di Mattia di avere un confronto e risposte. Perchè quando si è reso conto che Giulia diceva una cosa per poi andare in tutt’altra direzione, avrebbe dovuto chiedere spiegazioni, avrebbe dovuto metterla di fronte alle sue responsabilità, cosa che non ha fatto perchè forse in fondo, neppure lui credeva davvero in questo esperimento. Gli esperti quindi sono stati molto severi con entrambi, parecchio delusi da come questa storia si è evoluta. Giulia dal canto suo, ha dichiarato di non rendersi conto di questi atteggiamenti che ha, di come dica una cosa e ne pensi in realtà un’altra e ha anche aggiunto che forse qualcuno avrebbe potuto farglielo notare. Diciamo pure che il confronto con gli esperti è stato parecchio imbarazzante perchè Giulia e Mattia non si sono proprio conosciuti, non sapevano niente l’uno dell’altro, se non quei difetti apparenti, che anche noi a casa, abbiamo colto.

Mattia Benedetto e Giulia Martello: la scelta finale a Matrimonio a prima vista 7

Di questa coppia non abbiamo molto da dire. E’ difficile anche solo comprendere come sia stato possibile per gli esperti metterla insieme, tanto che qualcuno ha anche ipotizzato, tra gli spettatori, che le scelte vengano fatte proprio per creare contenuti di questo genere e interazioni sui social e non in ottica esperimento con finale positivo. Difficile a dirsi, ma che Giulia fosse una ragazza non troppo profonda e tanto superficiale, almeno in questo esperimento, era un dato di fatto che è emerso sin dalle prime battute, dal come si è rapportata con Mattia ma non solo. E anche il giardiniere si è aperto molto poco con lei, senza mai raccontare nulla del suo modo di essere, se non qualche commento su passione stile di vita. Siamo lontani anni luce dalle confessioni che ad esempio, Irene e Matteo si sono fatti, per mettere le basi di un rapporto, che può essere una amicizia, una frequentazione, un matrimonio. Giulia e Mattia non si sono raccontati, non si sono aperti, hanno forse mostrato il peggio del loro modo di essere e di fare. E il finale non poteva che essere quella pagina triste che vedremo anche tra qualche giorno su Real Time.